Рабинер прокомментировал арест и скорую экстрадицию Промеса: «Жаль жертв его наркотиков»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на арест экс-спартаковца Квинси Промеса.

Экс-спартаковца в четверг арестовали в Дубае.

Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.

В Нидерландах Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Новость об аресте Промеса в Дубае с предстоящей экстрадицией в Нидерланды не вызвала у меня никакого (по крайней мере, сильного – если бы совсем никакого, то не стал бы писать этот пост) эмоционального отклика – воспринял просто как факт. И как то, что рано или поздно должно было произойти.

Видимо, отболело.

Какую бы роль человек ни сыграл для твоего любимого клуба, доказанное участие в контрабанде более тонны кокаина – страшно, отвратительно и должно быть наказано согласно закону. И к тому, чем этот человек занимался до того и кому он сколько радости принес, не имеет вообще никакого отношения.

Когда Квинси впервые арестовали, и он еще был на контракте в «Спартаке», я написал, что, пока контракт действует и есть возможность для апелляций, красно-белым нельзя бросать своего лучшего легионера в истории, они должны пройти с ним весь правовой путь до конца. «Он сукин сын, но он наш сукин сын».

Тот пост вызвал много откликов, в том числе негативных. Но считаю, что всe тогда написал правильно: пока преступление не доказано на всех судебных уровнях, в том числе апелляционных, человека нельзя считать преступником, потому что существует презумпция невиновности. И юридическая процедура.

Но с тех пор всe уже доказано и подтверждено. Увы, у великолепного футболиста Квинси оказалась оборотная сторона – наркодилера. Это – чудовищно и абсолютно непростительно. Стоит только спроецировать эти доставленные куда-то наркотики на какого-нибудь близкого вам человека. На любую историю, чтобы понять ее трагическую суть, нужно смотреть крупным планом.

«Спартак», на мой взгляд, отреагировал верно, не разорвав контракт сразу после ареста и желая довести до конца все юридические процедуры. Но не продлив соглашение полгода спустя, когда всe уже было ясно.

Это не значит, что надо включать пресловутую «культуру отмены», мигом забывать все хорошее, что Промес сделал для «Спартака», у которого без него не было бы на золота-17, ни Кубка-22, ни десятков ярких побед и прекрасных голов. Из фотографий советских команд сталинского периода после чьего-то ареста вырезали или, как сейчас, говорят, заблюривали этих людей. Из титров фильмов более позднего периода вычеркивали Савелия Крамарова и других эмигрантов. Нельзя уподобляться такому и лицемерно делать вид, что такого человека в «Спартаке» не было.

Он был. Он никогда, выходя на поле в красно-белой футболке, не валял дурака. И много лет делал многих людей счастливыми.

Но в другой своей жизни он, вероятно, многих людей сделал несчастными. Не зная их и никогда не видя. Так, знаете ли, намного легче. Как запускать ракеты с большого расстояния, лично не зная людей, в которых они прилетят. Так же и с наркотиками. Тонна кокаина! Тонна!

Зачем ему, состоятельному человеку, много и честно заработавшему на футболе, это было надо – загадка. Еще одна загадка человеческой природы. Жадность? Безмозглость? Мерзкое окружение, которое у него было с подростковых времен криминальных амстердамских кварталов, и он не смог или не захотел от этого окружения, которое тянуло его вниз, избавиться?

Всe это в любом случае крайне печально. Ведь каждому болельщику хочется видеть кумира идеалом во всем. А порой всe происходит с точностью до наоборот. И мне сейчас жаль страшно жаль тех, для кого Промес стал первым кумиром в жизни. Им каково?

Впрочем, тем, кто стал жертвой этих наркотиков, – хуже.

Мне тоже больно, я лично знаю этого человека, много раз был счастлив благодаря его голам и победам. Помню, как был очарован его харизмой в большом интервью по ходу чемпионского сезона. В тех же, кстати, Эмиратах, где его арестовали...

Но я, по крайней мере, узнал его, будучи не тринадцатилетним восторженным подростком. Переживу. Способен буду (да уже способен) заставить себя отнестись к этому философски. Задуматься о несовершенстве жизни и природы людей. О том, что один человек может иметь противоположные лица, и оба – настоящие.

Моему поколению болельщиков «Спартака» по-человечески повезло – у нас первым кумиром был Фeдор Черенков. Другим, как выясняется, повезло меньше. И по ним это ведь тоже может психологически ударить. Тяжело верить человеку и в человека – а потом узнать о таком его втором лице.

Мне вообще кажется, что тем, кто растет сейчас, повезло гораздо меньше, чем нам. По разным причинам, в разных странах и на разных континентах. Время сейчас злее, циничнее, беспощаднее. Везде сходят с ума по-своему. Нигде нет процветания и развития, повсюду – своя форма разрушения.

А может, это просто моe внутреннее состояние приводит к такой оптике. Но случай с голландцем – еще одна песчинка в этой пустыне разрушения.

Его – не жаль, он свой путь выбрал сам. Жаль себя и собственных чувств. Жаль людей, которые любили и верили в него. Жаль жертв его наркотиков.

Квинси Промес должен отбыть и искупить наказание, которое своим преступлением заслужил. Это как дважды два. Арифметика.

А как к нему относиться, менять ли задним числом его прежнее восприятие, – это уже математика. Логарифмы и квадратные корни.

Но смешно же думать, что ты можешь вернуться в 2017 год и поменять то счастье от игры, голов и чемпионства Промеса на брезгливость от осознания факта его наркодилерства. Тогда было одно, теперь – другое.

И все это вместе называется жизнью. Которая, как выясняется, весьма болезненная штука», – написал Рабинер.