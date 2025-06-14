Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер прокомментировал арест и скорую экстрадицию Промеса: «Жаль жертв его наркотиков»

Рабинер прокомментировал арест и скорую экстрадицию Промеса: «Жаль жертв его наркотиков»

Вчера, 18:30
7

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на арест экс-спартаковца Квинси Промеса.

  • Экс-спартаковца в четверг арестовали в Дубае.
  • Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.
  • В Нидерландах Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Новость об аресте Промеса в Дубае с предстоящей экстрадицией в Нидерланды не вызвала у меня никакого (по крайней мере, сильного – если бы совсем никакого, то не стал бы писать этот пост) эмоционального отклика – воспринял просто как факт. И как то, что рано или поздно должно было произойти.

Видимо, отболело.

Какую бы роль человек ни сыграл для твоего любимого клуба, доказанное участие в контрабанде более тонны кокаина – страшно, отвратительно и должно быть наказано согласно закону. И к тому, чем этот человек занимался до того и кому он сколько радости принес, не имеет вообще никакого отношения.

Когда Квинси впервые арестовали, и он еще был на контракте в «Спартаке», я написал, что, пока контракт действует и есть возможность для апелляций, красно-белым нельзя бросать своего лучшего легионера в истории, они должны пройти с ним весь правовой путь до конца. «Он сукин сын, но он наш сукин сын».

Тот пост вызвал много откликов, в том числе негативных. Но считаю, что всe тогда написал правильно: пока преступление не доказано на всех судебных уровнях, в том числе апелляционных, человека нельзя считать преступником, потому что существует презумпция невиновности. И юридическая процедура.

Но с тех пор всe уже доказано и подтверждено. Увы, у великолепного футболиста Квинси оказалась оборотная сторона – наркодилера. Это – чудовищно и абсолютно непростительно. Стоит только спроецировать эти доставленные куда-то наркотики на какого-нибудь близкого вам человека. На любую историю, чтобы понять ее трагическую суть, нужно смотреть крупным планом.

«Спартак», на мой взгляд, отреагировал верно, не разорвав контракт сразу после ареста и желая довести до конца все юридические процедуры. Но не продлив соглашение полгода спустя, когда всe уже было ясно.

Это не значит, что надо включать пресловутую «культуру отмены», мигом забывать все хорошее, что Промес сделал для «Спартака», у которого без него не было бы на золота-17, ни Кубка-22, ни десятков ярких побед и прекрасных голов. Из фотографий советских команд сталинского периода после чьего-то ареста вырезали или, как сейчас, говорят, заблюривали этих людей. Из титров фильмов более позднего периода вычеркивали Савелия Крамарова и других эмигрантов. Нельзя уподобляться такому и лицемерно делать вид, что такого человека в «Спартаке» не было.

Он был. Он никогда, выходя на поле в красно-белой футболке, не валял дурака. И много лет делал многих людей счастливыми.

Но в другой своей жизни он, вероятно, многих людей сделал несчастными. Не зная их и никогда не видя. Так, знаете ли, намного легче. Как запускать ракеты с большого расстояния, лично не зная людей, в которых они прилетят. Так же и с наркотиками. Тонна кокаина! Тонна!

Зачем ему, состоятельному человеку, много и честно заработавшему на футболе, это было надо – загадка. Еще одна загадка человеческой природы. Жадность? Безмозглость? Мерзкое окружение, которое у него было с подростковых времен криминальных амстердамских кварталов, и он не смог или не захотел от этого окружения, которое тянуло его вниз, избавиться?

Всe это в любом случае крайне печально. Ведь каждому болельщику хочется видеть кумира идеалом во всем. А порой всe происходит с точностью до наоборот. И мне сейчас жаль страшно жаль тех, для кого Промес стал первым кумиром в жизни. Им каково?

Впрочем, тем, кто стал жертвой этих наркотиков, – хуже.

Мне тоже больно, я лично знаю этого человека, много раз был счастлив благодаря его голам и победам. Помню, как был очарован его харизмой в большом интервью по ходу чемпионского сезона. В тех же, кстати, Эмиратах, где его арестовали...

Но я, по крайней мере, узнал его, будучи не тринадцатилетним восторженным подростком. Переживу. Способен буду (да уже способен) заставить себя отнестись к этому философски. Задуматься о несовершенстве жизни и природы людей. О том, что один человек может иметь противоположные лица, и оба – настоящие.

Моему поколению болельщиков «Спартака» по-человечески повезло – у нас первым кумиром был Фeдор Черенков. Другим, как выясняется, повезло меньше. И по ним это ведь тоже может психологически ударить. Тяжело верить человеку и в человека – а потом узнать о таком его втором лице.

Мне вообще кажется, что тем, кто растет сейчас, повезло гораздо меньше, чем нам. По разным причинам, в разных странах и на разных континентах. Время сейчас злее, циничнее, беспощаднее. Везде сходят с ума по-своему. Нигде нет процветания и развития, повсюду – своя форма разрушения.

А может, это просто моe внутреннее состояние приводит к такой оптике. Но случай с голландцем – еще одна песчинка в этой пустыне разрушения.

Его – не жаль, он свой путь выбрал сам. Жаль себя и собственных чувств. Жаль людей, которые любили и верили в него. Жаль жертв его наркотиков.

Квинси Промес должен отбыть и искупить наказание, которое своим преступлением заслужил. Это как дважды два. Арифметика.

А как к нему относиться, менять ли задним числом его прежнее восприятие, – это уже математика. Логарифмы и квадратные корни.

Но смешно же думать, что ты можешь вернуться в 2017 год и поменять то счастье от игры, голов и чемпионства Промеса на брезгливость от осознания факта его наркодилерства. Тогда было одно, теперь – другое.

И все это вместе называется жизнью. Которая, как выясняется, весьма болезненная штука», – написал Рабинер.

Еще по теме:
Ловчев прокомментировал скорую экстрадицию Промеса 1
Губерниев определил виновных в том, что Промес сядет в тюрьму 11
Губерниев допустил, что Промес вернется в «Спартак» в 2033 году после тюрьмы 8
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Круче чем вареные яица
1749915552
Уже давно пора забыть это этого не*ритенка. Я тут статистику посмотрел 62% умирают от алкоголя, 16% от наркотиков, 22% самоубийцы. Это не считая умерших обычной болезнью или от болезни. Официальный наркотик забирает больше жизней.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1749916655
Непонятно одно:Промес хорошо зарабатывал,зачем связался с этой грязью.
Ответить
subbotaspartak
1749917324
Так их наркотики повязали, раз доказали... Если они до народа дошли Сами менты дальше прогнали...
Ответить
ivany4
1749917776
Как же задолбали эти неучи-"журналисты"!! ГААГА, 12 июн - РИА Новости. Прокуратура в Нидерландах на данный момент не подтверждает арест бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса в Дубае по запросу Нидерландов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра. "На данный момент мы не можем это подтвердить", - сказал Бурстра в ответ на вопрос агентства о том, был ли Промес взят под стражу в Дубае по запросу властей Нидерландов. А может ли Рабинер документально подтвердить - "доказанное участие в контрабанде более тонны кокаина"?? И знает ли он статистику, сколько человек гибнет в год от разрешенной водки и запрещенных наркотиков??
Ответить
Главные новости
ФНЛ выступила с заявлением относительно стыковых матчей за место в Первой лиге
16:30
Агаларов высказался о намерении побить рекорд Дзюбы
15:55
1
Детали комичных переговоров Гасперини с «Ювентусом»
15:37
Губерниев определил футболиста, являющегося лицом российского спорта
15:25
4
Подробности трансфера Осипенко в «Динамо»
15:06
4
Клуб-участник КЧМ приехал в США без ряда основных игроков – их не отпустили с работы
14:17
3
Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»
14:06
17
Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного
13:51
27
Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»
13:40
2
Реакция Губерниева на Карпина в «Динамо»
13:05
1
Все новости
Все новости
Попов – о Карпине в «Динамо»: «Личка лучше бы справился»
14:37
5
Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»
14:06
16
Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного
13:51
27
Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»
13:40
2
Гранат: «Заболотный по всем характеристикам подходит «Спартаку»
13:27
1
Ловчев прокомментировал скорую экстрадицию Промеса
13:18
1
Реакция Губерниева на Карпина в «Динамо»
13:05
1
Ибишев: «Вообще не понимаю, как я оказался в сборной России»
12:43
5
Газинский подвел итог карьеры: «Практически ничего не выиграл»
12:13
3
Алланазаров – о Заболотном в «Спартаке»: «Грустно, что клуб до такого дошел»
11:28
27
ВидеоЗаболотный показал, как готовится к выступлению за «Спартак»
11:18
7
Семин – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Ничего страшного»
11:12
3
Черчесов назвал главную ассоциацию с ЧМ-2018
11:05
Агент Тюкавина дал прогноз на работу Карпина в «Динамо»
10:51
3
Рианчо допустил, что Карпин приведет «Динамо» к чемпионству
10:42
2
Директору «Спартака» угрожают из-за трансфера Заболотного
00:16
14
Экс-игрок «Спартака» и «Локо» объявил о завершении карьеры
00:05
1
Канчельскис заявил, что «Спартаку» стать чемпионом поможет только чудо
Вчера, 23:56
5
«Ахмат» планирует потратить 2 миллиона на игрока «Оренбурга»
Вчера, 23:31
1
Губерниев определил виновных в том, что Промес сядет в тюрьму
Вчера, 23:19
11
Газинский: «На ЧМ-2018 игроки России доказали, что они не бревна»
Вчера, 23:09
3
ВидеоВ «Краснодаре» определили лучший гол минувшего сезона
Вчера, 22:53
4
Селюк: «Карпин не тренер, а бизнес-деятель, приватизировавший сборную и вызывающий тех, с кем договорился»
Вчера, 22:24
18
ФотоИгрок «Спартака» стал кумом Глушакова
Вчера, 22:14
1
ФотоГоловин в отпуске поиграл в футбол в новокузнецком дворе
Вчера, 22:01
5
Рабинер получил угрозы из-за атаки на Сафонова
Вчера, 21:53
3
Губерниев допустил, что Промес вернется в «Спартак» в 2033 году после тюрьмы
Вчера, 21:36
8
В Беларуси заступились за Гончаренко после его увольнения из «Пари НН»: «Дело не в тренере»
Вчера, 21:03
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 