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Только четыре игрока чаще забивали за сборную, чем Лукаку

Сегодня, 22:44
2

Ромелу Лукаку вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории на уровне сборных.

Он забил за Бельгию в матче отбора ЧМ-2026 против Уэльса, отличившись с пенальти на 15-й минуте.

Теперь в активе Лукаку 89 голов в 123 матчах за сборную. Он сравнялся с малазийцем Мохтаром Дахари. Больше только у четырех игроков.

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 138 голов;
  2. Лионель Месси (Аргентина) – 112 голов;
  3. Али Даеи (Иран) – 108 голов;
  4. Сунил Чхетри (Индия) – 95 голов;
  5. Лукаку (Бельгия) / Дахари (Малайзия) – 89 голов.

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Источник: сайт УЕФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Уэльс Бельгия Наполи Лукаку Ромелу
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Комментарии (2)
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кайрос
1749499317
Какой то неизвестный никому Сунил Чхетри (Индия) выше Лукаку в списке.Вот оно чо.
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Тинез Розоп
1749499937
А где наш Рукаку?…(рекордсмен)
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