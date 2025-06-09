Только четыре игрока чаще забивали за сборную, чем Лукаку

Ромелу Лукаку вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории на уровне сборных.
Он забил за Бельгию в матче отбора ЧМ-2026 против Уэльса, отличившись с пенальти на 15-й минуте.
Теперь в активе Лукаку 89 голов в 123 матчах за сборную. Он сравнялся с малазийцем Мохтаром Дахари. Больше только у четырех игроков.
- Криштиану Роналду (Португалия) – 138 голов;
- Лионель Месси (Аргентина) – 112 голов;
- Али Даеи (Иран) – 108 голов;
- Сунил Чхетри (Индия) – 95 голов;
- Лукаку (Бельгия) / Дахари (Малайзия) – 89 голов.
Источник: сайт УЕФА