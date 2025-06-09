Только четыре игрока чаще забивали за сборную, чем Лукаку

Ромелу Лукаку вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории на уровне сборных.

Он забил за Бельгию в матче отбора ЧМ-2026 против Уэльса, отличившись с пенальти на 15-й минуте.

Теперь в активе Лукаку 89 голов в 123 матчах за сборную. Он сравнялся с малазийцем Мохтаром Дахари. Больше только у четырех игроков.