Фернандеш объяснил отказ от сумасшедшего предложения от «Аль-Хиляля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал отказ от трансфера в «Аль-Хиляль».
«Переход в «Аль-Хиляль» был для меня простым решением, даже на семейном уровне... Там сейчас Жоаo Канселу.
Но я хочу поддерживать себя на высшем уровне. Я хочу продолжать играть в крупных соревнованиях и чувствую, что способен на это», – сказал португалец.
- «Аль-Хиляль» был готов платить Фернандешу в районе 700 тысяч фунтов (834,2 тысячи евро) в неделю или 65 миллионов фунтов (77,5 миллиона евро) в год. Эта сумма не учитывает бонусы, подъемные, затраты на перелеты и проживание, которые будет оплачивать клуб.
- Сообщалось, что «Аль-Хиляль» предлагал «МЮ» за трансфер игрока 100 миллионов фунтов.
- Срок контракта 30-летнего Фернандеша с «МЮ» истекает летом 2027 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо