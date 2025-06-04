Фернандеш объяснил отказ от сумасшедшего предложения от «Аль-Хиляля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал отказ от трансфера в «Аль-Хиляль».

«Переход в «Аль-Хиляль» был для меня простым решением, даже на семейном уровне... Там сейчас Жоаo Канселу.

Но я хочу поддерживать себя на высшем уровне. Я хочу продолжать играть в крупных соревнованиях и чувствую, что способен на это», – сказал португалец.