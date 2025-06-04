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  • Фернандеш объяснил отказ от сумасшедшего предложения от «Аль-Хиляля»

Фернандеш объяснил отказ от сумасшедшего предложения от «Аль-Хиляля»

4 июня 2025, 16:55

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал отказ от трансфера в «Аль-Хиляль».

«Переход в «Аль-Хиляль» был для меня простым решением, даже на семейном уровне... Там сейчас Жоаo Канселу.

Но я хочу поддерживать себя на высшем уровне. Я хочу продолжать играть в крупных соревнованиях и чувствую, что способен на это», – сказал португалец.

  • «Аль-Хиляль» был готов платить Фернандешу в районе 700 тысяч фунтов (834,2 тысячи евро) в неделю или 65 миллионов фунтов (77,5 миллиона евро) в год. Эта сумма не учитывает бонусы, подъемные, затраты на перелеты и проживание, которые будет оплачивать клуб.
  • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» предлагал «МЮ» за трансфер игрока 100 миллионов фунтов.
  • Срок контракта 30-летнего Фернандеша с «МЮ» истекает летом 2027 года.

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Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аль-Хиляль Фернандеш Бруну
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