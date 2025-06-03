Капитан «Манчестер Юнайтед» принял решение по сумасшедшему предложению от «Аль-Хиляля»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил предложение о переходе в «Аль-Хиляль». Португалец хочет продолжать выступления на топ-уровне в Европе, несмотря на сумасшедшее предложение от саудовского клуба.

«Аль-Хиляль» был готов платить Фернандешу в районе 700 тысяч фунтов (834,2 тысячи евро) в неделю или 65 миллионов фунтов (77,5 миллиона евро) в год. Эта сумма не учитывает бонусы, подъемные, затраты на перелеты и проживание, которые будет оплачивать клуб.

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» предлагал «МЮ» за трансфер игрока 100 миллионов фунтов.

Срок контракта 30-летнего Фернандеша с «МЮ» истекает летом 2027 года.

Полузащитник провел за манкунианцев в этом сезоне 57 матчей, забил 19 голов, отдал 20 передач.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.