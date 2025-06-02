Триумф ЦСКА, «Акрон» продлил контракт с Дзюбой, Игнатов покинул «Спартак», Михаил Кержаков закончил карьеру и другие новости

Сафонов отказался общаться с российскими журналистами после победы в ЛЧ.
Определены 3 клуба-претендента на место «Химок» в РПЛ, но есть и вариант 15 клубов в сезоне.
Роналдо, Буффон, Златан и другие великие игроки, которых Сафонов опередил по количеству титулов ЛЧ.
Подробности борьбы «Спартака» и «Динамо» за Осипенко.
Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» из-за жадности «ПСЖ».
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Орлов: «Семин плакал, когда «Локомотив» продал Хвичу».
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Финансовые условия нового контракта Дзюбы с «Акроном».
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«Спартак» объявил об уходе Игнатова после 10 лет в клубе.
«Крылья Советов» определились с новым тренером.
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Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый».