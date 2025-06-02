Триумф ЦСКА, «Акрон» продлил контракт с Дзюбой, Игнатов покинул «Спартак», Михаил Кержаков закончил карьеру и другие новости

Сафонов отказался общаться с российскими журналистами после победы в ЛЧ.

Определены 3 клуба-претендента на место «Химок» в РПЛ, но есть и вариант 15 клубов в сезоне.

Роналдо, Буффон, Златан и другие великие игроки, которых Сафонов опередил по количеству титулов ЛЧ.

Подробности борьбы «Спартака» и «Динамо» за Осипенко.

Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» из-за жадности «ПСЖ».

«Зенит» объявил об окончании карьеры Михаила Кержакова.

Орлов: «Семин плакал, когда «Локомотив» продал Хвичу».

«МЮ» объявил о покупке форварда за 62 миллиона.

Финансовые условия нового контракта Дзюбы с «Акроном».

УЕФА назвал лучшего игрока сезона Лиги чемпионов.

«Спартак» объявил об уходе Игнатова после 10 лет в клубе.

«Крылья Советов» определились с новым тренером.

Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой выступил в свое оправдание: «Хотел бы извиниться».

FONBET Кубок России. ЦСКА взял трофей в 9-й раз, обыграв в серии пенальти «Ростов».

Акинфеев стал самым титулованным игроком в истории России.

Комличенко заявил об уходе из «Ростова».

Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый».