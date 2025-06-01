Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Определены 3 клуба-претендента на место «Химок» в РПЛ, но есть и вариант 15 клубов в сезоне

Определены 3 клуба-претендента на место «Химок» в РПЛ, но есть и вариант 15 клубов в сезоне

1 июня, 09:54
57

Инсайдер Иван Карпов прояснил ситуацию с местом «Химок» в РПЛ.

  • Химчане лишены лицензии.
  • Теперь РФС и РПЛ нужно решить, кто займет место «Химок».
  • Решение будет в ближайшие дни.

«Факел», «Оренбург» или «Пари НН» могут остаться в РПЛ: РФС хочет, чтобы Лига сама определила, кого из вылетевших сохранить в элите вместо не прошедших лицензирование «Химок». Исполком согласится с выбором Общего собрания клубов, запланированного на вторник 3 июня. Ситуация может быть решена иначе (никто не спасется), если клубы проголосуют оставить 15 участников на следующий сезон.

Также в теории Александр Алаев может отказаться выносить на общее собрание членов Лиги этот вопрос и тогда его решит бюро Исполкома самостоятельно (скорее всего, в пользу «Пари НН», как и предполагалось ранее). Но если вынесет, то клубам придется выбирать из трех кандидатов. Несмотря на то что одни вылетели напрямую с 15-16 места, а другие через стыковые матчи (в пункте 4.5.5 регламента РПЛ не указано преимущество одних над другими)» – написал Карпов.

Еще по теме:
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
Семшов разочарован голосованием клубов РПЛ: «Мы на рынке, что ли?» 2
Еще один игрок покинул расположение сборной России
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Факел Химки Пари НН Оренбург
Рекомендуем
Комментарии (57)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бриг
1748768564
Что тут думать - очевидно, что Пари нужно оставлять по спортивному - смотри таблицу результатов
Ответить
FFR
1748769784
Напрашивается еще один стык… Ситуация не стандартная.
Ответить
Даниь
1748770863
ФК Тюмень нужно 16й командой внести. Они достойны
Ответить
balam
1748771352
5 оставьте,ну и педикулезов для веселья.Че творится вообще?дебилы у руля
Ответить
Garrincha58
1748772920
есть ещё вариант скинутся всем миром 140000000 млн каждый по 10 р и за месяц создать команду в Саранске чтобы наследие ЧМ-18 работало хороший вариант или пусть букмекеры скинутся скажем ФОНБЕТ-САРАНСК звучит
Ответить
Garrincha58
1748773081
Можно положиться на русский авось бросить жребий,как раньше бросали же на ЧЕ-1964г
Ответить
Vratarь
1748773976
Эх, ребятушки, а "Урал"!! Слабо? Вот славненько вышло б. Уж, действительно, так их не пускали всю весну на верх. Справедливость бы была человечья.
Ответить
Земля плоская
1748783325
Что за бред? Опять рыла украли народные деньги, и весь отжатый мазут продали на запад? Стыдно за поганый сырдых, стыдно за помойный ромбик!!!!
Ответить
boris63
1748835820
Самый справедливый вариант Оренбург, Н.Н.уже сыграл, сдав второй матч Ротенбергу, пусть играют в пердиве. Факел самый слабый из тройки.
Ответить
mahan
1748846540
Значит оставят Оренбург, Сочи уже в РПЛ, а два фарм клуба это 12 очков для Зенита за сезон. Чемпионами то надо стать.
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
Семшов разочарован голосованием клубов РПЛ: «Мы на рынке, что ли?»
00:45
2
Кисляк из ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Вчера, 23:48
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
Селюк – о замене «Химок» в РПЛ: «РФС выстрелил себе в ногу»
Вчера, 22:44
2
Губерниев оценил перспективы Дзюбы стать актером
Вчера, 22:22
1
«Балтика» согласовала аренду форварда «Локомотива»
Вчера, 22:02
ФотоЛангович из «Ростова» женился – он переносил свадьбу из-за кубкового суперфинала
Вчера, 21:21
В ЦСКА опровергли уход двух игроков
Вчера, 21:00
1
Канчельскис дал прогноз на чемпиона России в 2026 году: «Я уже сейчас уверенно говорю об этом»
Вчера, 20:43
12
Чемпион России из «Краснодара» досрочно покинул расположение сборной
Вчера, 20:16
2
Дуглас Сантос составил топ-5 лучших бразильцев в истории РПЛ
Вчера, 20:00
2
Назван игрок сезона в «Спартаке» – это не Барко
Вчера, 19:50
9
ЦСКА не договорился с легионером о продлении контракта
Вчера, 19:40
1
Черданцев недоволен спорной ситуацией с вылетом команд из РПЛ: «Любое решение будет неспортивным»
Вчера, 19:30
7
В «Химках» введен режим простоя: подробности
Вчера, 18:51
2
Стало известно, какой клуб «Зенит» хотел сохранить в РПЛ вместо «Химок»
Вчера, 18:12
27
Алаев ответил на вопрос об изменении числа команд в РПЛ
Вчера, 17:43
4
ВидеоДзюба сменил игровой номер в «Акроне»
Вчера, 17:32
3
Президент РПЛ Алаев прокомментировал подозрения в нечестности матча «Пари НН» – «Сочи»
Вчера, 16:58
11
В «Зените» объяснили, почему голосовали против сохранения «Пари НН» в РПЛ
Вчера, 16:38
10
Президент РПЛ Алаев ответил, как он предлагал решить ситуацию с заменой «Химок»
Вчера, 16:13
1
Ташуев – о Карпине в «Динамо»: «Это априори неправильно»
Вчера, 15:59
32
Заявление «Пари НН» об исключении из РПЛ
Вчера, 15:40
5
Экс-зенитовец Ловрен рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от еврокубков
Вчера, 15:30
4
Клубы РПЛ выбрали команду, которую нужно оставить в высшем дивизионе
Вчера, 15:15
8
Осинькин – о трансферах «Крыльев»: «Мы никогда не покупали футболистов из бюджетных денег»
Вчера, 14:58
Четыре клуба исключены из РПЛ
Вчера, 14:38
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 