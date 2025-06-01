Определены 3 клуба-претендента на место «Химок» в РПЛ, но есть и вариант 15 клубов в сезоне

Инсайдер Иван Карпов прояснил ситуацию с местом «Химок» в РПЛ.

Химчане лишены лицензии.

Теперь РФС и РПЛ нужно решить, кто займет место «Химок».

Решение будет в ближайшие дни.

«Факел», «Оренбург» или «Пари НН» могут остаться в РПЛ: РФС хочет, чтобы Лига сама определила, кого из вылетевших сохранить в элите вместо не прошедших лицензирование «Химок». Исполком согласится с выбором Общего собрания клубов, запланированного на вторник 3 июня. Ситуация может быть решена иначе (никто не спасется), если клубы проголосуют оставить 15 участников на следующий сезон.

Также в теории Александр Алаев может отказаться выносить на общее собрание членов Лиги этот вопрос и тогда его решит бюро Исполкома самостоятельно (скорее всего, в пользу «Пари НН», как и предполагалось ранее). Но если вынесет, то клубам придется выбирать из трех кандидатов. Несмотря на то что одни вылетели напрямую с 15-16 места, а другие через стыковые матчи (в пункте 4.5.5 регламента РПЛ не указано преимущество одних над другими)» – написал Карпов.