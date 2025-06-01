Подробности борьбы «Спартака» и «Динамо» за Осипенко

У «Динамо» возникли трудности в переговорах с защитником «Ростова» Максимом Осипенко.
«31-летний центральный защитник хочет получать в Москве 1,5 миллиона евро за сезон, тогда как бело-голубые дают ему лишь 1 миллион (в Ростове получает около 700 тысяч евро). По сроку контракта разногласий нет, это три года.
Не отказывается от идеи приглашения Максима и «Спартак», который готовит футболисту собственное предложение», – написал источник.
- 31-летний Осипенко в текущем сезоне провел за «Ростов» 39 матчей, забил 10 голов, сделал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт Осипенко с желто-синими рассчитан до лета 2027-го.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова