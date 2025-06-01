Подробности борьбы «Спартака» и «Динамо» за Осипенко

У «Динамо» возникли трудности в переговорах с защитником «Ростова» Максимом Осипенко.

«31-летний центральный защитник хочет получать в Москве 1,5 миллиона евро за сезон, тогда как бело-голубые дают ему лишь 1 миллион (в Ростове получает около 700 тысяч евро). По сроку контракта разногласий нет, это три года.

Не отказывается от идеи приглашения Максима и «Спартак», который готовит футболисту собственное предложение», – написал источник.