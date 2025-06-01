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  • Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый»

Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый»

1 июня, 21:42
10

Футбольному обозревателю Дмитрию Губерниеву не понравилось, что Матвей Сафонов проигнорировал российские СМИ после финала Лиги чемпионов.

«Чем отличается Матвей Сафонов от Саши Овечкина: тем, что Саша сказал правильные слова после своего рекорда, а Матвей сказал полтора слова в интервью после матча, а потом мимо журналистов прошeл. Поэтому как спортсмен он прекрасен, поздравляю. А как человек – невежда, потому что вся страна за него болела и поддерживала несмотря на то, что он на поле не вышел.

Я за Сафонова топил сильно, чтобы его Карпин в сборную брал. Черчесов говорил: «Что тебе Сафонов – сын? Ты за него так топишь». Как алименты не платить, он первый. Как к болельщикам относиться по-свински, он тоже первый. А спортсмен хороший. Вот моe главное впечатление от Лиги чемпионов.

А то, что выиграл «ПСЖ», совершенно пофигу всем. Или выиграл бы «Интер». Нам какая разница? Поэтому тех, кто болел за «ПСЖ», поздравляю, кто за «Интер» – не переживайте. Радостно, конечно, за Сафонова, потому что не каждый день наши вратари получают такие награды. Но должно быть какое-то уважение к людям, которые тебя поддерживают.

Я говорю даже не про журналистов, а про болельщиков, которые ловят каждое его слово, а в итоге этих слов не было. Кто говорит, что достижение Сафонова незаслуженно, тот дурак. На поле выходил, конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме создавал – полноправный чемпион! Кто считает наоборот, тот бестолочь», – сказал Губерниев.

  • Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
  • «ПСЖ» купил россиянина год назад у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Парижане впервые взяли ЛЧ.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
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Комментарии (10)
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ilya-ilya-google
1748804328
Всем плевать на этих неудачников с микрофонами, у человека свои дела
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life85
1748804558
Ни тебе про свинские поступки говорить !!!
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fakeid
1748805367
нормальное интервью он дал сразу после матча гутцайту и стогниенко, прямо на поле. на все вопросы ответил. а то, что он прошёл мимо свинохвостого дезеувского рабинера и не плюнул ему в рыло - непорядок, конечно.
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Круче чем вареные яица
1748807672
Я не понял, дядя Губерниев нас воспитывает? Сто пудов у него здесь ник тинез розоп.
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Cleaner
1748807917
Губошлеп, ты в суде работаешь или в налоговой? Откуда тебе знать, что платит Матвей, а что нет? И когда это Сафонов по-свински к болельщикам отнесся? Глубокой ночью прошел мимо бумагомарак и правильно сделал. По-свински было в это время в Матвея микрофонами тыкать...(((
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acor94
1748808059
Мнение губошлепа забыли спросить. Напомнить тебе как ты поносил мертвую жену вратаря сборной Славы Малафеева?
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