Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый»

Футбольному обозревателю Дмитрию Губерниеву не понравилось, что Матвей Сафонов проигнорировал российские СМИ после финала Лиги чемпионов.

«Чем отличается Матвей Сафонов от Саши Овечкина: тем, что Саша сказал правильные слова после своего рекорда, а Матвей сказал полтора слова в интервью после матча, а потом мимо журналистов прошeл. Поэтому как спортсмен он прекрасен, поздравляю. А как человек – невежда, потому что вся страна за него болела и поддерживала несмотря на то, что он на поле не вышел.

Я за Сафонова топил сильно, чтобы его Карпин в сборную брал. Черчесов говорил: «Что тебе Сафонов – сын? Ты за него так топишь». Как алименты не платить, он первый. Как к болельщикам относиться по-свински, он тоже первый. А спортсмен хороший. Вот моe главное впечатление от Лиги чемпионов.

А то, что выиграл «ПСЖ», совершенно пофигу всем. Или выиграл бы «Интер». Нам какая разница? Поэтому тех, кто болел за «ПСЖ», поздравляю, кто за «Интер» – не переживайте. Радостно, конечно, за Сафонова, потому что не каждый день наши вратари получают такие награды. Но должно быть какое-то уважение к людям, которые тебя поддерживают.

Я говорю даже не про журналистов, а про болельщиков, которые ловят каждое его слово, а в итоге этих слов не было. Кто говорит, что достижение Сафонова незаслуженно, тот дурак. На поле выходил, конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме создавал – полноправный чемпион! Кто считает наоборот, тот бестолочь», – сказал Губерниев.