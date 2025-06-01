Сафонов отказался общаться с российскими журналистами после победы в ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не стал общаться с журналистами из России после финала ЛЧ против «Интера» (5:0).

Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

«Извините за мой французский, но я в *** [афиге] от Сафонова. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех российских журналистов во всех зонах (нас и было-то раз, два и обчелся), включая даже правообладателей из «Окко», и даже не остановился ни на какие просьбы...

Нет слов.

UPD. Меня поправляют, что одно интервью правообладателям, у бровки Роману Гутцайту, он дал (чего в момент написания оригинального поста я не знал). Но это – всe. И в микст-зоне его наряду со мной звал другой журналист «Окко» Кирилл Пупшев, но он прошел мимо.

Речь не о том, что спортсмены обязаны всегда общаться с журналистами, как считают некоторые мои коллеги. Если бы Сафонов проиграл, никаких вопросов из-за отказа разговаривать у меня бы не было (хотя вот Зоммер согласился). Но тут – победа. И человеку, который хорошо воспитан и просто с уважением относится к людям, независимо от того, как их зовут (в данном случае я возмущен не тем, что он не поговорил лично со мной, а что в такой ситуации не подошел в принципе), не составит труда на пару минут подойти и ответить на несколько вопросов.

Все это, подчеркиваю, никак не умаляет моего уважения к Сафонову как вратарю, его смелому и полностью оправдавшемуся решению попробовать силы в «ПСЖ».

Восприятие кого-либо как спортсменов и людей бывает очень разным, и к этому надо всегда быть готовым. Одного Дзюбу взять...

Но не всегда, находясь в 2.30 утра на стадионе в такой ситуации, хватает выдержки промолчать. Я выразил свое эмоциональное состояние, что называется, в моменте, и не понимаю, почему не имел права этого сделать.

Удалять пост, как настаивают некоторые, считаю нечестным. Внести дополнительные разъяснения – другое дело», – написал Рабинер.