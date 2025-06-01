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  • Сафонов отказался общаться с российскими журналистами после победы в ЛЧ

Сафонов отказался общаться с российскими журналистами после победы в ЛЧ

1 июня, 09:04
18

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не стал общаться с журналистами из России после финала ЛЧ против «Интера» (5:0).

Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

«Извините за мой французский, но я в *** [афиге] от Сафонова. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех российских журналистов во всех зонах (нас и было-то раз, два и обчелся), включая даже правообладателей из «Окко», и даже не остановился ни на какие просьбы...

Нет слов.

UPD. Меня поправляют, что одно интервью правообладателям, у бровки Роману Гутцайту, он дал (чего в момент написания оригинального поста я не знал). Но это – всe. И в микст-зоне его наряду со мной звал другой журналист «Окко» Кирилл Пупшев, но он прошел мимо.

Речь не о том, что спортсмены обязаны всегда общаться с журналистами, как считают некоторые мои коллеги. Если бы Сафонов проиграл, никаких вопросов из-за отказа разговаривать у меня бы не было (хотя вот Зоммер согласился). Но тут – победа. И человеку, который хорошо воспитан и просто с уважением относится к людям, независимо от того, как их зовут (в данном случае я возмущен не тем, что он не поговорил лично со мной, а что в такой ситуации не подошел в принципе), не составит труда на пару минут подойти и ответить на несколько вопросов.

Все это, подчеркиваю, никак не умаляет моего уважения к Сафонову как вратарю, его смелому и полностью оправдавшемуся решению попробовать силы в «ПСЖ».

Восприятие кого-либо как спортсменов и людей бывает очень разным, и к этому надо всегда быть готовым. Одного Дзюбу взять...

Но не всегда, находясь в 2.30 утра на стадионе в такой ситуации, хватает выдержки промолчать. Я выразил свое эмоциональное состояние, что называется, в моменте, и не понимаю, почему не имел права этого сделать.

Удалять пост, как настаивают некоторые, считаю нечестным. Внести дополнительные разъяснения – другое дело», – написал Рабинер.

  • Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
  • «ПСЖ» купил россиянина год назад у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Парижане впервые взяли ЛЧ.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (18)
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лошадка35
1748759603
Некогда было, торопился доходы от дочери спрятать)
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АЛЕКС 58
1748760236
Зажрался Мэтью став чемпионом на лавке запасных
Ответить
The only one
1748760621
Интересно, откуда у конных болельщиков столько желчи?
Ответить
Константин-Шапкин-google
1748762789
Вопросы опять про алименты?
Ответить
aaaaahhhh
1748763056
мальчик оказался бракован?:)))
Ответить
Cleaner
1748767938
Рабинер, Сафонов привык, что российские журналисты только про развод и алименты у него спрашивают. И в ДВА ТРИДЦАТЬ Матвею ну совсем не до вас. Совсем журналюги обнаглели...(
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Круче чем вареные яица
1748773208
Барон Мюнхгаузен уже знает, что вы его будете дрочить про алименты. Кто хочет идти к ишакам на вечеринку?
Ответить
FWSPM
1748782298
матье забыл что он матвей и интервью давал только местным журналистам
Ответить
Земля плоская
1748783549
Типичное поведение коров - плюют на свою страну, мрази! Вот она - нечисть краснадырская поперла!!!
Ответить
ilya-ilya-google
1748789470
Всем плевать на этих неудачников с микрофонами, у людей есть свои дела
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