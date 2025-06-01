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  • Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой выступил в свое оправдание: «Хотел бы извиниться»

Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой выступил в свое оправдание: «Хотел бы извиниться»

1 июня, 19:30
55

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой впервые дал комментарий по скандалу вокруг себя.

  • Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
  • КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея.

«Никому из болельщиков не отвечал на сообщения, хотя их было куча. В Москве тоже фанаты встретили, кричали в спину нецензурно. Но никто лично ничего не говорил.

Я не продолжил всю фразу, ее начал, завел, а все сделали за меня. Это неправильно с моей стороны. У меня нет никакого неуважения к «Спартаку» и его болельщикам.

Реакция Царя? Ой, да я не могу его слушать. Он все про свою фамилию.

Баринов первый мне и написал, когда это видео вышло. На самом деле, хотел бы извиниться, немного неправильно. Но это все было по фану. Нет такого, что я не уважаю «Спартак» и его болельщиков. Просто не видел, что меня снимают. Хотел завести трибуну, чтобы просто посмеялись. Не видел камеру. Хотя и логично, что меня кто-то снимал», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей
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Комментарии (55)
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Cleaner
1748802104
Не верю я в ИСКРЕННОСТЬ такого типа ИЗВИНЕНИЯ...(((
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ivany4
1748802624
Интересно, что они едят и чем дышат на болотах?? Далеко ходить не будем. Один собирается стать порно актером. Другой мнит себя звездой, после 6 забитых мячей. Третий тренируется стать шоумэном-заводилой на трибунах. Хотя, есть у кого учиться в своих стремлениях. Как говорят рыба гниет с головы. А голова до сих пор не может определиться, когда же праздновать столетие??)) А начиналось все так безобидно - "А нам все по барабану мы болеем за зенит...". Потом необдуманное - "зенит - король российского футбола". А закончилось плачевно - Король то голый, не помнящий родства!!
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R_a_i_n
1748805918
Типичный представитель болотного гы-гы-гы сообщества.
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Александр-Балашов-google
1748822964
Что с бом жа взять, они либо в раздевалке друг друга трахают, либо орут всякую херь.
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Прокс
1748837657
Не думай перед СраньТакОвцами извиняться,продолжай и почаще,пусть высерки вороньи пердят!!!
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vadikrew
1748838134
А потом ещё что-то вякают про то, кто ж всё таки народная команда.. Вы, чморики, хоть что-то слышали о себе на праздном матче Спартака? Нет. Потому что там srat' на вас хотели. А вы ВСЁ проемали в свой юбилейный год, даже юбилей на столько проемали, что перенесли его на следующий год. И как же ещё завести трибуну унылого гамна? Только кричалкой про Спартак. Потому что у заводящего и заводимых ни на что другое ума больше не хватает. Смиритесь с тем, что СПАРТАК самый популярный клуб России. Ведь без него даже юбилейный матч зенита с зенитом не могут провести. И, кстати, наверное в следующем году с победителем этого года будет играть зенит петергоф.
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Foxitkuban
1748840489
Вечный срач между спартаковскими и зенитовскими "болельщиками", похож на возню опарышей в банке. Письками меряются, кто изящней кого оскорбит. Как буд-то все это, как и они сами, имеют какое-то отношение к футболу. Дети малые.
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alefreddy
1748881892
да мозгов господь не дал ему
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Клубничный
1748947991
Перед рылами не извиняются!!!
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Пьяный Карло
1748961803
Сейчас я заметил редкий случай - тут был один весьма буйный поклонник спартака, и весьма хамский, только я начал ему писать ответ, как вдруг страница дернулась, а потом все его хамские сообщения пропали! Неужели не только зенитовцев банят?
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