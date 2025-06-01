Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой выступил в свое оправдание: «Хотел бы извиниться»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой впервые дал комментарий по скандалу вокруг себя.

Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея.

«Никому из болельщиков не отвечал на сообщения, хотя их было куча. В Москве тоже фанаты встретили, кричали в спину нецензурно. Но никто лично ничего не говорил.

Я не продолжил всю фразу, ее начал, завел, а все сделали за меня. Это неправильно с моей стороны. У меня нет никакого неуважения к «Спартаку» и его болельщикам.

Реакция Царя? Ой, да я не могу его слушать. Он все про свою фамилию.

Баринов первый мне и написал, когда это видео вышло. На самом деле, хотел бы извиниться, немного неправильно. Но это все было по фану. Нет такого, что я не уважаю «Спартак» и его болельщиков. Просто не видел, что меня снимают. Хотел завести трибуну, чтобы просто посмеялись. Не видел камеру. Хотя и логично, что меня кто-то снимал», – сказал Мостовой.