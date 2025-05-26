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  • Александр Мостовой отреагировал на кричалку Андрея про «Спартак»: «Зачем такое делать с уважаемой фамилией»

Александр Мостовой отреагировал на кричалку Андрея про «Спартак»: «Зачем такое делать с уважаемой фамилией»

Сегодня, 18:33
9

Александр Мостовой раскритиковал поведение своего однофамильца из «Зенита».

  • Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

«Это ужас! Сейчас у молодeжи золотое время. Что хотят, то и делают! Блогеры выходят на первое место, и с них пример берут. Они ничего не умеют, только языком чешут. Андрей не прав. Зачем такое делать с такой фамилией.

Фамилию Мостовой уважают во всей Европе, а тут такой поступок..Думаю, клуб должен его как-то наказать, что-то сделать.

Как «Спартак» должен реагировать? У «Спартака» кто-то найдeтся, что-нибудь придумают. Просто так это не останется. Это не красит наш футбол, тем более ты действующий футболист.

Я не понимаю, что у них в голове. Сейчас везде хайп. 10 лет назад никто не знал об этом слове. Чтобы стать популярным, можно голым по Тверской пробежаться. И всe! Все тебя будут знать.

Думаю, он сам уже понимает, что поступил плохо, если ему кто-то из взрослых сказал. Поорал, а завтра кто-то из другой команды так начнeт. Кошмар!», – сказал Мостовой.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей Мостовой Александр
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Комментарии (9)
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Тинез Розоп
1748274423
Если быть честным, то ты своим балабольством сильно уж фамилию свою обесцениваешь… (Как игрока уважаю)
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subbotaspartak
1748275022
Думаю, он сам уже понимает, что поступил плохо.... Ему пох... Обычной жизнью не жил, Де бил.
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...уефан
1748275310
...сказал, как мостоукладчиком проехал!...
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Блямба
1748276444
Тренер любительского спартака рубится за фамилию.) За своей метлой следи,табло патлатое.))
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saf05
1748276736
Правило бумеранга никто не отменял
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andr45
1748277312
БАРРИОС «Мостовой петушараб Почему Мостовой «петушара»? Он мой друг!Почему Мостовой «петушара»? Он мой!» Интересно,а чья любовница Андрюша, сегодня? Или по рукам пошел?)
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andr45
1748277778
Уверен, что Андрюшенька так не думает) Это же типичный питерский пацан — тупой, матерщинник с уголовными привычками и к тому же, по словам Барриоса, петушара) Недаром же он любимец Григорьянц, считающего поведения своего любимчика естественным)
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Cleaner
1748277788
Александр Мостовой, ты уже так своим языком свои достижения и свой авторитет обнулил, что Мостовому из Зенита тебя не догнать.
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