Александр Мостовой отреагировал на кричалку Андрея про «Спартак»: «Зачем такое делать с уважаемой фамилией»

Александр Мостовой раскритиковал поведение своего однофамильца из «Зенита».

Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

«Это ужас! Сейчас у молодeжи золотое время. Что хотят, то и делают! Блогеры выходят на первое место, и с них пример берут. Они ничего не умеют, только языком чешут. Андрей не прав. Зачем такое делать с такой фамилией.

Фамилию Мостовой уважают во всей Европе, а тут такой поступок..Думаю, клуб должен его как-то наказать, что-то сделать.

Как «Спартак» должен реагировать? У «Спартака» кто-то найдeтся, что-нибудь придумают. Просто так это не останется. Это не красит наш футбол, тем более ты действующий футболист.

Я не понимаю, что у них в голове. Сейчас везде хайп. 10 лет назад никто не знал об этом слове. Чтобы стать популярным, можно голым по Тверской пробежаться. И всe! Все тебя будут знать.

Думаю, он сам уже понимает, что поступил плохо, если ему кто-то из взрослых сказал. Поорал, а завтра кто-то из другой команды так начнeт. Кошмар!», – сказал Мостовой.