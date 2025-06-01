Орлов: «Семин плакал, когда «Локомотив» продал Хвичу»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о фигуре голеадора финала Лиги чемпионов Хвичи Кварацхелии.

«Юрий Палыч Сeмин присутствовал на финале в Мюнхене. Я с ним разговаривал. Это же он первым Хвичу раскопал. И он плакал, когда без него неожиданно Кварацхелию продали в «Рубин»! Но сейчас Сeмин за него счастлив и рад. Они поддерживают отношения. Слуцкий в Казани с Хвичей не очень разобрался. А Спаллетти видел в нeм перспективу.

Посмотрите на его гол вчера: вратарь ждeт удара в дальний угол, а Хвича бьeт в ближний! Кстати, второй гол тоже был в ближний забит. А какая физическая подготовленность Хвичи! В российском футболе он выделялся, но столько не бегал. У нас это главная проблема – научиться держать высокий темп 90, а если надо, то и 100 минут. Посмотрите, как отличается прессинг российских команд от больших европейских. У нас же ложный прессинг, он имитируется. А здесь не дают защитникам даже голову, глаза поднять!» – сказал Орлов.