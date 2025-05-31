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  • Тренер «Ростова» пообщается с Карпиным перед кубковым суперфиналом

Тренер «Ростова» пообщается с Карпиным перед кубковым суперфиналом

31 мая 2025, 21:02

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о значимости для его карьеры суперфинала FONBET Кубка России с ЦСКА.

– Джонатан, можно ли говорить о том, что это главный матч в вашей карьере?

– Да, можно так сказать. В моей тренерской карьере это самый важный матч, который у меня был.

– В финале психология играет большую роль. Как готовится психологически к таким матчам?

– Думаю, что все нормально! Мы хорошо тренировались и понимаем где мы находимся. Этот финал – подарок для нас, который никто нам не дарил. Его выиграли игроки на поле. Мы готовы, думаю, что все будет хорошо.

– Карпин говорил, что статус финалиста ничего не значит, если ты в итоге проиграешь в финале. Вы согласны с ним?

– Я не согласен. Мы же здесь, мы выиграли эту возможность на поле. Но сейчас мы не думаем о проигрыше, мы думаем о победе и тренировках.

– Все ли здоровы из тех, кто играл с махачкалинским «Динамо»?

– Не готовы только травмированные ранее Мохебби, Миронов и Эль-Аскалани.

– Вас не отвлекают слухи о трансферов футболистов вашей команды?

– Эти слухи никак на меня не влияют. Не обращаю на них внимание. Мы продолжаем подготовку в нормальном режиме без каких-либо проблем.

– 10 лет назад вы работали страховым агентом. Если бы вам тогда сказали, что сегодня вы будете выводить команду на поле в матче за трофей – вы бы поверили?

– Было бы очень трудно поверить в это. Когда моя семья решали посвятить себя футболу, мы могли о таком только мечтать. Слава господу, что это мечта воплотилась в реальность.

– Было ли какое-то общение с Карпиным перед суперфиналом?

Сегодня ночью будем общаться, надеюсь он пожелает мне удачи.

– Что вы ждете от Марко Николича, чем он может удивить в полузащите? Вы хорошо играете против «ромба», но в ромбе ЦСКА есть Кисляк, который в потрясающей форме.

– Известно, что ЦСКА – команда с агрессивным ромбом, которая постоянно хочет быть с мячом. Мы разбирали их и пытались подготовится к тому, что будет завтра. Понятно, что они тоже подготовили что-то против нас. Посмотрим на поле.

– В матче со «Спартаком» вы попробовали сыграть ромбом и из этого мало что получилось, как вы сами сказали. Означает ли это что вы отказались от этой тактики?

– Каждая модель, которая применяется на поле – хороша. Плоха только в том случае, когда применяется не в правильный момент. Против «Спартака» мы сыграли три матча, два играли одной и той же моделью, поэтому в третьем они были готовы к этому. Любые модели нужно использовать в правильный момент.

– Вы готовили команду к возможной серии пенальти?

– Да, мы имели в виду возможную серию пенальти. Мы прорабатывали и тренировали пенальти.

– Джонатан, 11 лет назад «Ростов» завоевал Кубок России – единственный трофей в своей истории. Тогда за день до игры тренировавшего тогда команду Божовича спросили о чем он думает. Он ответил, что думает о том, как он вкусно будет есть баранину за ужином. Вы сейчас о чем думаете?

– Думаю, что постараюсь посмотреть финал Лиги чемпионов и немного отвлечься.

– Ночь будет бессонная?

– Нет.

  • Игра пройдет завтра в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.
  • Альба возглавил «Ростов» в феврале 2025 года. До этого он работал в клубе тренером-аналитиком.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок ЦСКА Ростов Альба Джонатан
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