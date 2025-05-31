Акинфеев – о настрое на кубковый суперфинал: «Надо выходить и грызть этот зеленый газон»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями перед матчем суперфинала FONBET Кубка России с «Ростовом».

– Какие ощущения перед очередным финалом? Чем этот финал отличается от других? Какие наставления давали молодым игрокам? Что можете сказать про «Ростов»?

– Никаких наставлений давать не могу. Молодежь должна осознавать, что это главный матч в их жизни прямо сейчас, они должны грезить этим финалом. Все скромно, спокойно, готовимся к игре. Футбольное поле всех рассудит, а в конце матча мы увидим, какой на табло – в нашу пользу или нет.

«Ростов» – хорошая, сбалансированная команда. Смотреть на их результаты в чемпионате нельзя, завтра всe будет по-другому.

– Есть воспоминания и ассоциации с прошлых финалов, которые проходили в «Лужниках»?

– Нет ощущения, что финалы связаны только с «Лужниками». Мы выигрывали на «Локомотиве» у «Амкара», старые «Лужники» тоже были хороши. Много было запоминающихся матчей на многих стадионах страны.

Дело не в стадионе, завтра надо выходить и грызть этот зеленый газон, чтобы после матча было хорошее настроение. Но в «Лужники» всегда приятно приезжать.

– В суперфинале вы будете играть новым мячом. Какие от него впечатления?

– Наверное, этот мяч похож на «Ротейро», которым играли на ЕВРО-2004 и после. Три дня потренировались с ним, мяч совсем другой, чем те, к которым мы привыкли. Он очень быстро набирает скорость, меняет траекторию.

Если вы будете внимательно смотреть первые 15 минут завтрашнего матча – увидите, что у игроков есть проблемы с техникой, им потребуется время, чтобы привыкнуть. Но какой бы мяч не был – надо выходить и играть.

– Что скажете о «Ростове»?

– С «Ростовом» всегда тяжело играть, думаю что говорить о сопернике – не моя задача, а задача главного тренера. Моя задача, как и других игроков, выходить и выигрывать матчи. Всe что касается тактики – это не наши вопросы.