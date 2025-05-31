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  • Итоговое решение по будущему Роналду, звездный новичок «Реала», «Зенит» объявил об уходе защитника и другие новости

Итоговое решение по будущему Роналду, звездный новичок «Реала», «Зенит» объявил об уходе защитника и другие новости

31 мая 2025, 01:30

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Источник: «Бомбардир»
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