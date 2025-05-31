Итоговое решение по будущему Роналду, звездный новичок «Реала», «Зенит» объявил об уходе защитника и другие новости

Еще один тренер уволен после первых стыковых матчей за место в РПЛ: подробности
«Зенит» объявил об уходе защитника
Стало известно, за какую сумму «Зенит» готов продать Вендела
Трент стал игроком «Реала» – «Ливерпуль» мог заработать в 4 раза больше, если бы отпустил его зимой
«Химки» объявили о роспуске второй команды
Принято итоговое решение по будущему Роналду в «Аль-Насре»
«Краснодар» нашел замену для Сперцяна в Марокко – раскрыт португальский топ-клуб, претендующий на капитана южан
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Байера»
«Динамо» рассматривает четырех защитников
Стал известен соперник сборной России на 2026-й год
Мексиканский клуб объявил о назначении Абаскаля – есть реакция Мостового
Источник: «Бомбардир»