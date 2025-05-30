Стал известен соперник сборной России на 2026-й год

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов анонсировал товарищеский матч сборной России в следующем году.
«Матч с Парагваем состоится в 2026 году. Документ подписан, это тот же документ, что и на 2024 год. Матч просто перенесен», – сообщил Митрофанов.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная встретится с Нигерией и Беларусью.
- Парагвай занимает 48-е место в рейтинге ФИФА.
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах более 3 лет.
- Их встреча с парагвайцами в марте 2024 года не состоялась из-за теракта в «Крокусе».
Источник: «Спорт-Экспресс»