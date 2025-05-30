Стал известен соперник сборной России на 2026-й год

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов анонсировал товарищеский матч сборной России в следующем году.

«Матч с Парагваем состоится в 2026 году. Документ подписан, это тот же документ, что и на 2024 год. Матч просто перенесен», – сообщил Митрофанов.