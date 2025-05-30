Отец Глушенкова – о возможном уходе игрока из «Зенита»: «Не собирайте мох с болот»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, прокомментировал информацию о нежелании игрока оставаться в команде.

«Максим некомфортно чувствует себя в «Зените»? Я вас прошу, не собирайте мох с болот. Уже надоело это читать. Максим сейчас в отпуске, скоро поедет в сборную», – сказал Александр Глушенков.