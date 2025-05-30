Агенты Мартинса прокомментировали информацию о новом контракте со «Спартаком»

В агентстве Score agencies, представляющем интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, не исключили возможность продления контракта клуба с игроком.
«Какая-то работа ведется», – сказали в агентстве.
- Сообщалось, что спортивный блок красно-белых устраивает игра Мартинса и переговоры с хавбеком о продлении соглашения могут начаться в ближайшее время.
- 28-летний люксембуржец провел в этом сезоне 33 матча за «Спартак», забил 9 голов, отдал 5 передач.
- Его нынешний контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Мартинса в 6 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»