Губерниев предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака».
«Мне кажется, Станковича надо выгнать и взять главным Мостового, тогда будет счастье «Спартаку».
Саша наведет порядок, сколько можно терпеть этих временщиков? Клубу нужен настоящий царь», – заявил Губерниев.
- «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ.
- У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
- Сообщалось, что Станкович может уйти в сборную Сербии.
- Лицензия Мостового не позволяет ему быть главным тренером в клубе РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»