Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу

Губерниев предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу

12 мая 2025, 19:57
19

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

«Мне кажется, Станковича надо выгнать и взять главным Мостового, тогда будет счастье «Спартаку».

Саша наведет порядок, сколько можно терпеть этих временщиков? Клубу нужен настоящий царь», – заявил Губерниев.

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ.
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
  • Сообщалось, что Станкович может уйти в сборную Сербии.
  • Лицензия Мостового не позволяет ему быть главным тренером в клубе РПЛ.

Еще по теме:
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет» 1
Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона» 9
Губерниев оценил уход Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
илья 009
1747070941
Губошлепа губера никто не вспоминает, так как он никому не интересен, вот он и говорит про Спартак,чтобы хоть кто- то на него внимание обратил...никчёмный Губерниев...
Ответить
Городовой
1747071666
Губер, завязывай троллить Мостового! Он же всё за чистую монету принимает. У него сердце на хрен остановится! Пожалей семью.
Ответить
FWSPM
1747073388
тренера можно сколько угодно менять но от этого все эти денисовы литвиновы и хлусевичи не станут футболистами думаю намек понятен))
Ответить
...уефан
1747074278
...ты-говнюк, не знаешь, кого посмел упомянуть. Теперь, ты в списке, сразу после Абаскаля идёшь...
Ответить
Anton1969
1747074819
Губер в каждой бочке затычка!!! Блевать от него хочется!!!
Ответить
russkiisergei
1747076830
кто этот рот биатлона допустил до футбола?
Ответить
rammax fcsm
1747077979
вам обоим лечиться надо, и тебе губер-шизик, и утопленнику-неадеквату...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1747086697
Мудак из Гваделупы! Опять нажрался.
Ответить
илья 009
1747118136
Губошлепа губера никто не вспоминает, так как он никому не интересен, вот он и говорит про Спартак,чтобы хоть кто- то на него внимание обратил...никчёмный Губерниев.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1747119577
Сколько советчиков... вот и Червь молчит, или я что-то пропустил? Такая у них работа, служить народу и развлекать его
Ответить
Главные новости
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
9
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
3
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
29
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
13:55
Все новости
Все новости
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Назван лучший игрок 2-го тура РПЛ
16:28
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
2
Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении
15:59
Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»
15:41
2
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
3
Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»
14:29
3
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
29
Литвинов рассказал, на что готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
14:07
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
8
Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова
13:37
6
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
13:28
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
13:19
1
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
13:00
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
12:42
8
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
11:29
5
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»
10:29
22
Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»
10:17
2
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
10:04
4
Подшибякина – о будущем Батракова: «Для него мечта – попробовать себя где‑то еще»
09:55
8
Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»
09:46
14
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
09:37
5
Наумов – о «Спартаке»: «Волевая команда, у «Зенита» появился серьезный соперник»
09:28
17
Игдисамов ответил, ожидается ли в ЦСКА новый форвард
09:19
6
«Ахмат» попросил рассмотреть работу судей в двух эпизодах матча со «Спартаком»
09:09
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+