Губерниев предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

«Мне кажется, Станковича надо выгнать и взять главным Мостового, тогда будет счастье «Спартаку».

Саша наведет порядок, сколько можно терпеть этих временщиков? Клубу нужен настоящий царь», – заявил Губерниев.