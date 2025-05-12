В Сербии сообщили, что Станковичу грозит увольнение из «Спартака»

Будущее Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака» находится под вопросом.

По информации Mozzart Sport, серб может уйти по окончании сезона по взаимному согласию.

Итоговое решение будет принято, учитывая результаты команды в FONBET Кубке России, где спартаковцы сохраняют шансы на трофей.