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  • В Сербии сообщили, что Станковичу грозит увольнение из «Спартака»

В Сербии сообщили, что Станковичу грозит увольнение из «Спартака»

Вчера, 16:44
14

Будущее Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака» находится под вопросом.

По информации Mozzart Sport, серб может уйти по окончании сезона по взаимному согласию.

Итоговое решение будет принято, учитывая результаты команды в FONBET Кубке России, где спартаковцы сохраняют шансы на трофей.

  • Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.
  • У него с клубом контракт до 2026 года.
  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ после воскресного поражения от «Динамо» (0:2).
  • У команды только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.

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Источник: Mozzart Sport
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (14)
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oyabun
1747058176
Конечно же в России никто ничего не знает, а вот в Сербии уже имеется самая правдивая и точная информация.
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Янвapь 62
1747058204
Ростову надо слить свиням, чтобы Стакановича оставили, и тогда в следующем сезоне он точно выведет хряков в пердив
Ответить
FFR
1747059037
Кому сдался этот FONBET Кубок?
Ответить
aaaaahhhh
1747059126
Не нравиться его поведение. Взрослее и выдержаннее надо быть. По моему все проблемы от дисциплины.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1747059322
Думаю самому Деяну по.ую как соловью. Он окунулся в рпл и по моему хочет уже поскорей вынырнуть и отряхнуться.
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Литейный 4 (returned)
1747060235
Очередной физручинище! Гыгыгы
Ответить
Константин-Шапкин-google
1747063525
Кто гы гы выпустил? Была информация что его лечат
Ответить
Интерес
1747064335
В Кубке нифига не светит.
Ответить
Cleaner
1747064695
В Кубке России у Спартака имеются чисто теоретические шансы. А возьмет Кубок либо Зенит, либо ЦСКА.
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zigbert
1747077400
А знают ли в Сербии что Станкович тренирует Спартак?
Ответить
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