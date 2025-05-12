В Сербии сообщили, что Станковичу грозит увольнение из «Спартака»

Будущее Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака» находится под вопросом.
По информации Mozzart Sport, серб может уйти по окончании сезона по взаимному согласию.
Итоговое решение будет принято, учитывая результаты команды в FONBET Кубке России, где спартаковцы сохраняют шансы на трофей.
- Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.
- У него с клубом контракт до 2026 года.
- «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ после воскресного поражения от «Динамо» (0:2).
- У команды только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
Источник: Mozzart Sport