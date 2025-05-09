Пьянич будет вызван в сборную Боснии и Герцеговины в июне

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич получит приглашение в сборную Боснии и Герцеговины в июне. Ожидается, что он примет участие в отборочном матче ЧМ-2026 с Сан-Марино 7 июня.

По словам директора сборной Эмира Спахича, эта игра станет прощальной для хавбека в национальной команде.

«Надеюсь, что этот против Сан-Марино станет для Миралема Пьянича возможностью достойно и эмоционально попрощаться с национальной сборной. Было решено, что он войдет в состав команды, а затем – символически и официально – закроет эту большую главу.

Он внес необычайно большой вклад в сборную и заслуживает того, чтобы его проводили так, как подобает его вкладу, таланту и преданности делу.

Я считаю, что «Билино Поле» [стадион в городе Зеница] станет для этого подходящим местом. Арена, заполненная до краев болельщиками, которые знают, как вознаградить за то, что действительно было великолепно», – сказал Спахич, выступавший в 4 российских клубах.