Рабинер прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Динамо»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил кубковую победу «Спартака» над «Динамо» (2:1).

У красно-белых забили Маркиньос и Ливай Гарсия.

Для последнего гол стал дебютным в России.

В следующем раунде «Спартак» примет дома «Локомотив» или «Ростов».

«Спартак» вышел в финал Пути регионов. Второй тайм, особенно первый отрезок, он провел не феерически, но лучше и сбалансированнее первого. А после вспышки активности после гола Ливая сыграл по счету, не дав «Динамо» после перерыва создать ничего, кроме отличного момента Макарова в концовке, когда красно-белым повезло.

Но у «Динамо» в этот день не нашлось своего Маркиньоса, который и множество полезной работы проделывал, и исполнил гол и пас по высшему разряду.

Был еще полумомент у Гладышева, когда Барко пожадничал, решил пробить сам и привез контратаку, – но угол для Ярослава оказался слишком острым, чтобы пробить Максименко. Больше бело-голубые не создали во втором тайме ничего значимого. На последних минутах «Динамо» даже центр поля перейти не могло. Опять же во многом из-за Маркиньоса.

Теперь – тот самый этап, который для «Спартака» год назад обернулся проигрышем в Калининграде, а днем ранее – известным конфликтом Соболева и Слишковича. Как же это было давно!

А насчет того, что «Динамо» снова без трофеев, повторяю сказанное днями – выпускайте книгу об Александре Севидове за авторством Михаила Щеглова, на издание которой «нет денег», и все к бело-голубым придет!» – написал Рабинер.