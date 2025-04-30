В «Спартаке» не гарантировали, что Станкович останется главным тренером

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал комментарий по поводу будущего главного тренера Деяна Станковича.

– Есть уверенность, что Станкович останется на новый сезон?

– Сегодня не самый подходящий день, чтобы говорить о контракте тренера или футболистов. Когда будут какие-то новости, мы сообщим.

Станкович провeл хорошую работу с момента, как начал работу в «Спартаке». Я доволен работой тренерского штаба и лично его работой.