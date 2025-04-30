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  • В «Спартаке» не гарантировали, что Станкович останется главным тренером

В «Спартаке» не гарантировали, что Станкович останется главным тренером

30 апреля 2025, 00:02
3

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал комментарий по поводу будущего главного тренера Деяна Станковича.

– Есть уверенность, что Станкович останется на новый сезон?

– Сегодня не самый подходящий день, чтобы говорить о контракте тренера или футболистов. Когда будут какие-то новости, мы сообщим.

Станкович провeл хорошую работу с момента, как начал работу в «Спартаке». Я доволен работой тренерского штаба и лично его работой.

  • Серб принял команду летом 2024 года.
  • В РПЛ «Спартак» идет на 4-м месте после 26 туров.
  • В FONBET Кубке России они дошли до финала Пути регионов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Кахигао Франсис
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1745978413
Работают и зарабатывают хорошо, Чего вам ещё?
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andr45
1745998394
НИКЧЕМУШНИК ГРИГОРЯН уже отреагировал: ГРИГОРЯН «А кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Мой постулат, что он [СТАНКОВИЧ] туго соображает» Такого же мнения и другие козлы от СМИ) ГУБЕРНИЕВ «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футболистов» ЖУРАВЕЛЬ «Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами» КОРНЕЕВ «Слабый тренер, жестко недотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется по определению состава, заменам, управлению командой и регрессу игроков»
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