В «Спартаке» не гарантировали, что Станкович останется главным тренером

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал комментарий по поводу будущего главного тренера Деяна Станковича.
– Есть уверенность, что Станкович останется на новый сезон?
– Сегодня не самый подходящий день, чтобы говорить о контракте тренера или футболистов. Когда будут какие-то новости, мы сообщим.
Станкович провeл хорошую работу с момента, как начал работу в «Спартаке». Я доволен работой тренерского штаба и лично его работой.
- Серб принял команду летом 2024 года.
- В РПЛ «Спартак» идет на 4-м месте после 26 туров.
- В FONBET Кубке России они дошли до финала Пути регионов.
Источник: «Чемпионат»