Аршавин – о госфинансировании клубов РПЛ: «Все сделано так, что от него не уйти»

Андрей Аршавин порассуждал о том, что мешает российским клубам стать менее зависимыми от государственного финансирования.

«Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Fan ID мешает, «закон о пиве» мешает.

Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше, и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но все сделано так, что от него не уйти.

Я думаю, что футбол – это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», – сказал Аршавин.