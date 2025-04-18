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Реакция болельщиков «Краснодара» на переименование стадиона

18 апреля 2025, 23:35
29

Фанаты «Краснодара» реагируют на новость о переименовании стадиона. С мая он будет называться «Ozon Арена».

Большинство болельщиков восприняли переименование негативно. Об этом свидетельствуют реакции в телеграм-канале «не советник Галицкого», объединяющем краснодарских фанатов. Самая популярная реакция – рвота:

«Скажите, что это шутка», – написал в комментариях болельщик Эдгар.

«Что за кринж», – добавил Алим.

«Отлично же. Деньги там явно не маленькие, и это лучше, чем арена с названием букмекера», – поделился точкой зрения болельщик Владислав.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • Завтра, 19 апреля, команда примет «Ахмат».
  • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (29)
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bset
1745014170
Название стадиона не продавайте, со спонсорами контракты не заключайте, билеты сделайте бесплатными, игроков купите топовых за много миллионов. Обычно логика такая. Вопрос - откуда будут деньги, если ни с кем не заключать контракты.
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полиграф-шариков-yandex
1745038060
а кто вас спрашивает, стадион построен на частные деньги, такэ терпите терпилы
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Январь 59
1745042111
У клуба появился новый спонсор. Не вижу ничего плохого. Во всяком случае лучше чем Баклан-Арена, или Открывашка,
Ответить
Январь 59
1745042410
Спонсорский контракт получил стадион Галицкого, а в обсуждении темы одни спартачи.
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Qachkai
1745043533
Если Галицкий действительно выкупил 28% акций Озона, то ничего удивительного в переименовании нет.
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plm
1745043844
Плевать на болельщиков , да их и так мало . Главное прибыль
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Мойша Израилевич
1745053589
Это рекламные деньги. Кто против пусть скидываются и становятся спонсорами вместо озона, оставив старый вариант.
Ответить
Pourquoi pas
1745090770
Сменять имя города на название маркетплэйса - так себе решение... Во чё деньги с людями делают... Построить стадион и продать его имя???
Ответить
Сергей-Елизаров-google
1745094945
В Питере должны теперь переименовать на шаверма арена
Ответить
михаил-исаев-google
1745119425
Налицо отношение местных чиновников к любителям спорта и всем кто посещает стадион - плевать на вас они хотели и на ваше мнение. Продажность не знает границ. Человек построил и передал стадион и прилегающий парк городу безвозмездно или нет? Наверное денег с продаж билетов, с продаж трансляций, с продаж событий проходящих на стадионе в прямом эфире букмекерам ну никак не хватит чтобы не переименовывать стадион.
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