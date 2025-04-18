Реакция болельщиков «Краснодара» на переименование стадиона

Фанаты «Краснодара» реагируют на новость о переименовании стадиона. С мая он будет называться «Ozon Арена».

Большинство болельщиков восприняли переименование негативно. Об этом свидетельствуют реакции в телеграм-канале «не советник Галицкого», объединяющем краснодарских фанатов. Самая популярная реакция – рвота:

«Скажите, что это шутка», – написал в комментариях болельщик Эдгар.

«Что за кринж», – добавил Алим.

«Отлично же. Деньги там явно не маленькие, и это лучше, чем арена с названием букмекера», – поделился точкой зрения болельщик Владислав.