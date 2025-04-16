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  • Первые полуфиналисты ЛЧ, крупная победа «Спартака», бойкот тренировок в клубе РПЛ и другие новости

Первые полуфиналисты ЛЧ, крупная победа «Спартака», бойкот тренировок в клубе РПЛ и другие новости

Сегодня, 01:40

Умяровым заинтересовались уже в третьей топ-лиге

Россия может сыграть со 123-й сборной мира

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Мбаппе попросил «Реал» купить его партнера по сборной Франции

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Гирасси стал рекордсменом Лиги чемпионов и превзошел достижение Холанда / Левандовского

Источник: «Бомбардир»
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