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  • Мбаппе попросил «Реал» купить его партнера по сборной Франции

Мбаппе попросил «Реал» купить его партнера по сборной Франции

Сегодня, 16:48

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посоветовал руководству клуба игрока для усиления обороны.

Француз попросил купить центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

Они вместе выступают за сборную Франции и дружат за пределами поля – оба родом из Бонди (пригород Парижа).

«Реал» давно следит за Салиба, но опасается, что его трансфер в 2025 году обойдется слишком дорого.

Альтернативные варианты для мадридского клуба – Дин Хейзен («Борнмут») и Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»).

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Источник: Defensa Central
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Арсенал Реал Мбаппе Килиан Салиба Вильям
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