Мбаппе попросил «Реал» купить его партнера по сборной Франции

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посоветовал руководству клуба игрока для усиления обороны.

Француз попросил купить центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

Они вместе выступают за сборную Франции и дружат за пределами поля – оба родом из Бонди (пригород Парижа).

«Реал» давно следит за Салиба, но опасается, что его трансфер в 2025 году обойдется слишком дорого.

Альтернативные варианты для мадридского клуба – Дин Хейзен («Борнмут») и Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»).