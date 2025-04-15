Стало известно, что получит «Спартак» от сделки с «Москвичом»

Появились подробности потенциального сотрудничества между «Спартаком» и автомобильным заводом «Москвич».

Клуб может заработать на этой сделке около 105 миллионов рублей.

Концерн готов выделить спартаковцам более 40 миллионов на рекламу + по 10 миллионов за чемпионство и победу в Фонбет Кубке России. Еще 44 миллиона собирается дать правительство Москвы по инициативе мэра Сергея Собянина.

Также «Спартак» получит от «Москвича» 45 автомобилей в пользование на год (контракт рассчитан только на сезон-2025/26).

Взамен завод разместит свой логотип на форме столичной команды по центру груди, проведет съемки с участием игроков основного состава, установит стенды на «Лукойл Арене» и забрендирует зону такси.

Помимо этого, в планах «Москвича» кастомизация автомобилей под спартаковский стиль.