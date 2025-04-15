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  • Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Урал» (3:0) и сыграет с ЦСКА или «Динамо»

Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Урал» (3:0) и сыграет с ЦСКА или «Динамо»

Сегодня, 22:25
31

«Спартак» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России уверенно прошел «Урал» из Первой лиги. Победным оказался гол Кристофера Мартинса.

Москвичи нанесли реванш за кубковое поражение в апреле 2023 года.

В следующем раунде «Спартак» встретится с проигравшей командой из пары ЦСКА – «Динамо».

Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мартинс, 6; 2:0 – Маркиньос, 28; 3:0 – Барко, 40 (с пенальти).

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Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Урал Спартак
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Комментарии (31)
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Волжанин064
1744745601
Ну не как Угальде не наберёт форму .
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oyabun
1744745689
Спартак, спасибо что не проиграли. Потому что последнее время больше неприятно удивляет, чем радует. А так потренировались, посмотрели всех кто может выйти на поле. Из хорошего то, что наконец забил Марки, надеюсь теперь попрет и дальше. Из плохого - Угальде. Объяснять нечего, сами всё видите.
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ПалкоВводецъ007
1744745800
Опять пенальти? Впрочем, о чем это я? Спиртяк и судейское пенальти слова синонимы. Это у них в каждом матче. Даже со вторым составом пердива и то пенальти бьют. Гыгыгы
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Спартачище
1744745916
Этого недостаточно чтобы искупиться за хачей Ждем разрыва акрона и цдка
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WE ARE FOR PETER
1744746214
Резерв Урала и то с помощью судьи
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ivany4
1744746247
Тренировка понравилась. но только в первом тайме. Два удода с микрофонами огорчили впечатление от игры с первых минут. На 20 минуте выключил звук, и стало больше походить на футбол.)) Говорить рано, но похоже защита у нас поменяется практически полностью. Из приятного - гол Маркиньоса!! Победа приятна, но настраиваться на важные матчи надо всегда. Тем более, что сейчас они для нас все важные.
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WE ARE FOR PETER
1744746331
Угальда развел лохов Лукойл на повышение зарплаты и теперь ждет как свалить с неустойкой))
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ySS
1744746446
С победой!
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qawzsexdr
1744746623
Это очень важная победа, не зря основной состав выставили (с 7 легионерами) против полу резервного состава самого Урала.
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NewLife
1744747730
Ливай мне сегодня понравился, это незаурядный игрок.
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