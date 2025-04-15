Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Урал» (3:0) и сыграет с ЦСКА или «Динамо»

«Спартак» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России уверенно прошел «Урал» из Первой лиги. Победным оказался гол Кристофера Мартинса.

Москвичи нанесли реванш за кубковое поражение в апреле 2023 года.

В следующем раунде «Спартак» встретится с проигравшей командой из пары ЦСКА – «Динамо».

Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мартинс, 6; 2:0 – Маркиньос, 28; 3:0 – Барко, 40 (с пенальти).

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