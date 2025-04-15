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  • Россия может сыграть с азиатской сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА

Россия может сыграть с азиатской сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА

Сегодня, 13:29
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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с Индонезией.

Он сообщил об этом в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

«Из важных предстоящих событий отмечу планы проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Индонезии», – сказал Мантуров.

  • Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Индонезия – 123-е.
  • Индонезия ведет борьбу за выход на ЧМ-2026. В этом году у сборной есть свободное окно для матчей в сентябре. Также они могут появиться в октябре и ноябре в зависимости от того, будет ли команда участвовать в 4-м и 5-м раундах отбора в Азии.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: РИА «Новости»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Индонезия
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ilich55
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