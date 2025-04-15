Россия может сыграть с азиатской сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с Индонезией.

Он сообщил об этом в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

«Из важных предстоящих событий отмечу планы проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Индонезии», – сказал Мантуров.