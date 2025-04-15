Лига чемпионов. «ПСЖ» уступил «Астон Вилле» Эмери (2:3), но вышел в полуфинал

«ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Англичане уступали по ходу встречи в два мяча.

Российский вратарь Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ».

«Астон Виллу» тренирует Унаи Эмери, работавший с «ПСЖ» и «Спартаком».

Парижане вышли в полуфинал, где сыграют с «Арсеналом» или «Реалом».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Астон Вилла (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хакими, 11; 0:2 – Мендеш, 28; 1:2 – Тилеманс, 34; 2:2 – МакГинн, 55; 3:2 – Конса, 57.

Первый матч: 1:3.

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