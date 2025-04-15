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  • Фонбет Кубок России. «Локомотив» выбил «Ахмат» из Пути регионов благодаря волевой победе с 2 голами за 2 минуты

Фонбет Кубок России. «Локомотив» выбил «Ахмат» из Пути регионов благодаря волевой победе с 2 голами за 2 минуты

Сегодня, 19:58
3

«Локомотив» переиграл «Ахмат» в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Команда Михаила Галактионова дома одержала волевую победу со счетом 2:1.

Москвичи пропустили первыми, но перед перерывом сумели дважды забить за две минуты.

На гол ахматовца Родриго Руиса Диаса ответили Дмитрий Воробьев и Егор Погостнов.

«Локо» прошел во второй этап полуфинальной стадии Пути регионов, «Ахмат» вылетел из турнира.

Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Руис Диас, 8; 1:1 – Воробьев, 44; 2:1 – Погостнов, 45.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Локомотив
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Комментарии (3)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744736471
Спартак думаю Урал обыграет и заберет кубок.
Ответить
Интерес
1744736758
Деповцев -с победой! Вперёд,"Ростову" навстречу!
Ответить
...уефан
1744736832
...с положительным результатом и нестыдной игрой, Локо!...
Ответить
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