В КХЛ заявили, что футбол перестает быть спортом номер один в России

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о росте популярности хоккея.

– Можно сказать, что сейчас самый непредсказуемый плей‑офф КХЛ?

– Когда был введен только потолок, мы говорили, что за один год нельзя выровнять команды. Сейчас для достижения результата играют роль не только финансовые возможности. В этом сезоне в первом раунде вылетели не только ЦСКА и СКА, но и чемпион «Металлург». Это интересно и привлекает болельщиков.

Мы бьeм рекорды по всем ресурсам. В чемпионате есть конкуренция и интрига. Мы делали опрос среди болельщиков и идeм к тому, чтобы в хоккее была непредсказуемость. Один из опросов показал, что хоккей становится спортом номер один в России.