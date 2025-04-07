В КХЛ заявили, что футбол перестает быть спортом номер один в России

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о росте популярности хоккея.
– Можно сказать, что сейчас самый непредсказуемый плей‑офф КХЛ?
– Когда был введен только потолок, мы говорили, что за один год нельзя выровнять команды. Сейчас для достижения результата играют роль не только финансовые возможности. В этом сезоне в первом раунде вылетели не только ЦСКА и СКА, но и чемпион «Металлург». Это интересно и привлекает болельщиков.
Мы бьeм рекорды по всем ресурсам. В чемпионате есть конкуренция и интрига. Мы делали опрос среди болельщиков и идeм к тому, чтобы в хоккее была непредсказуемость. Один из опросов показал, что хоккей становится спортом номер один в России.
- В хоккее, как и футболе, Россия отстранена от международного уровня с 2022 года.
- В отличие от футбола, в хоккее Россия становилась чемпионом мира.
- Морозов ранее сам был хоккеистом.
Источник: «Матч ТВ»