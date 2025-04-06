Генич назвал лучшего российского игрока в 21-м веке

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич определил сильнейшего российского футболиста в этом веке.

«Если бы выбирал я, то конечно, назвал бы Андрея Аршавина. Андрей разнообразнее, нестандартнее, он просто более на всплеске.

Юрий Жирков действительно не опускался ниже определенного уровня, но казалось, что он делает все с ленцой... Хотя Аршавин иногда тоже.

У Юры есть суперкачества – Дзюба дал ему верную характеристику: человек, который очень не любил футбол, но продолжает до сих пор в него играть», – сказал Генич.