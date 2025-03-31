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Андрей Мостовой больше не думает о трансфере в Европу

31 марта 2025, 23:32
1

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой признался, что у него исчезло стремление продолжить карьеру в европейском клубе.

– Вам 27 лет – самый сок. Довольны тем, как развивается карьера? По-прежнему думаете о Европе?

- Раньше мечтал о топовом европейском чемпионате. Сейчас российский игрок может туда уехать в основном только в двух случаях: либо когда у него заканчивается контракт, либо когда до его истечения остается полгода. Тяжело сейчас другим европейским клубам нас выкупить.

– А возраст имеет значение?

- Тот же Далер Кузяев под 30 уехал во Францию.

– Его пример не останавливает от возможного переезда в Европу? Кузяев не попадает в состав одной из слабейших команд чемпионата Франции – «Гавра».

- Но в первом сезоне он почти все время выходил в старте. В этом году у Далера были травмы – может, поэтому Кузяев не так часто выходит на поле.

Возьмите другие примеры. Тот же Мотя Сафонов, несмотря на конкуренцию с Доннаруммой, получает свое время. Головин вообще топ.

Сам я, как уже отметил, стараюсь не забивать себе голову этими мыслями. Получится уехать в чемпионат посильнее – значит, так тому и быть, нет – так нет.

  • У Мостового контракт с «Зенитом» до 2027 года.
  • В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 26 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (1)
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743492971
Он просто уже не думает...ну не его это, не его
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