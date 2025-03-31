Стало известно, кто возглавит «Факел» вместо Пятибратова

Инсайдер Иван Карпов сообщил, кто будет тренером «Факела».
Преемником ушедшего в отставку Дмитрия Пятибратова будет Валерий Климов.
Его назначат исполняющим обязанности главного тренера.
- Ранее Климов работал в тренерском штабе Пятибратова.
- Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
- Пятибратов покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».
- Сообщалось, что «Факел» может назначить Александра Кержакова или Сергея Юрана.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова