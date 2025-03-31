Генсек РФС высказался о спорном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о судействе в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

Игру судил Сергей Иванов.

Автор дубля Кристофер Мартинс, возможно, находился в офсайде, забивая на 90-й минуте.

Члены ЭСК решили, что положения вне игры не было. «Зенит» не согласен.

– Риторика, которая сейчас идет из Петербурга, сравнима, на мой взгляд, только с той, что еще недавно мы слышали от «Спартака» в пору прежнего владельца. Чем вы объясняете такой информационный шум, который создает «Зенит»? Что еще должен сделать РФС, чтобы доказать, что гол Мартинса был забит чисто?

– Идет напряженная борьба. Эпизод действительно сложный. Я доверяю судейским органам и технологиям, но эпизод очень сложный.

Исхожу из тех доводов и позиции, которую занял ЭСК и департамент судейства и инспектирования. Есть аккредитованная ФИФА технология. Есть совсем ограниченное количество компаний, которые имеют право эту технологию предоставлять на мировом футбольном рынке.

Конечно, наверное, мир гораздо более технологичен, чем то, что используется в футболе – мы не используем микрочипов, вшитых одновременно и в ворота, и в бутсы. Но по планам ФИФА и УЕФА, тот технологический уровень, который позволяет сделать систему автоматической фиксации офсайдов, в скором времени приведет к тому, что вне игры будет фиксироваться в автоматическом режиме и без помощи ассистентов.

Исхожу из того, что в данном случае с матчем «Спартак» – «Зенит» коллеги на ВАР постарались показать свою исключительную объективность. То решение, которое было принято, было крайне сложным для восприятия многими болельщиками.

Я с разных сторон слышал разные версии. И некоторые болельщики «Спартака» говорили, что был офсайд, и наоборот – то же самое с болельщиками «Зенита». Но мы можем доверять только существующей технологии.