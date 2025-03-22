Тухель прокомментировал победу в дебютном матче на посту тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги выигранного матча с Албанией.

Англичане победили со счетом 2:0 на «Уэмбли».

Это была встреча 1-го тура европейского отбора ЧМ-2026.

Для Тухеля она стала дебютной во главе английской сборной.

«Мы способны на большее. Команда хорошо стартовала – первые 7-8 минут у нас было 100-процентное владение мячом, много передач и энергичности.

Соперника трудно сломить, так как он защищается низким блоком. На Евро им удалось не допустить ни одного момента.

Во втором тайме мне показалось, что мы были слишком медленными и в целом недостаточно бегали за мячом», – сказал Тухель.