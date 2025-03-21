Отбор ЧМ-2026. Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принес Бразилии победу над Колумбией (2:1)

В матче 13-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке сборная Бразилии в Бразилиа обыграла Колумбию со счетом 2:1.

Счет открыл Рафинья, реализовавший пенальти на 6-й минуте. Гости отыгрались на 41-й благодаря мячу Луиса Диаса с передачи Хамеса Родригеса.

Победный гол Бразилии забил Винисиус на 90+9-й минуте. Ему ассистировал Рафинья.

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

Полузащитник Хорхе Карраскаль, выступающий за Колумбию и «Динамо», вышел на замену на 87-й минуте.

Парагвай на своем поле переиграл Чили со счетом 1:0.

Защитники «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна и Хуан Касерес провели полный матч.

Перу дома обыграло Боливию со счетом 3:1.

Футболист «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес провел полный матч.

В южноамериканском отборе лидирует Аргентина с 25 очками. Отрыв от вышедшей на вторую позицию Бразилии составляет 4 очка.

Следом идут Уругвай (20 очков), Парагвай (20), Эквадор (19), Колумбия (19), Боливия (13), Венесуэла (12), Перу (10) и Чили (9). Аргентина, Уругвай, Эквадор и Венесуэла провели на игру меньше.

На ЧМ напрямую попадут первые 6 команд из Южной Америки, а седьмая отправится в стыковые матчи.

Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 12-й тур

Бразилия – Колумбия – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рафинья, 6 (с пенальти); 1:1 – Диас, 41; 2:1 – Винисиус, 90+9.

Перу – Боливия – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Поло, 37; 2:0 – Паоло Герреро, 45; 2:1 – Терсерос, 58 (с пенальти); 3:1 – Флорес, 82.

Парагвай – Чили – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Альдрете, 60.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирная таблица отбора ЧМ-2026