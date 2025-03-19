Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов ограничивает себя из-за дочери: «Лишние котлы не купить, тачилу тоже»

Смолов ограничивает себя из-за дочери: «Лишние котлы не купить, тачилу тоже»

19 марта 2025, 15:30
15

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что изменил отношение к трате денег после рождения ребенка.

  • 35-летний футболист в браке с диджеем и блогером Кариной Истоминой.
  • В ноябре 2023 года у пары родилась дочь Лора.

– Ты много раз говорил, что ты человек рефлексирующий. Насколько тебе это [мысли о будущем после футбола] мешает двигаться дальше, играть или создавать что-то?

– Более серьезно стал к этому подходить, когда дочь появилась. До этого вообще спокуха. Но вот, когда гляжу на дочь, уже горизонт планирования лет 15-20.

И знаешь, мысли уже иначе выстраиваются и начинаешь задумываться: так, ага, здесь лучше сделать вот так, лишние котлы не купить, тачилу тоже.

Веришь нет, я на часах супердофига заработал. Особенно на тех, которые продавал, чтобы акции купить или что-то.

Я купил первые Richard Mille в 2013-м, Bubba Watson белые, 82 тысячи долларов, из Нью-Йорка привезли. [Продал] за 240, 9 лет им было и доллар другой.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом 2024 года.
  • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
  • С ним не собираются продлевать контракт, истекающий 30 июня.

Еще по теме:
Смолов осваивает новую профессию 1
Выпущен словарь Смолова: «Джизус, гайзы, это имба! Сенкс» 4
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам 5
Источник: ютуб-канал Александра Соколовского
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1742388589
Федя, ну что за сленг...(((
Ответить
Красногвардейчик
1742389712
Ну бросай дочь, по,донок.....будут и котлы и точила...тварь ты, Федя Панёнка
Ответить
anatolich72
1742391503
Фарцовщик
Ответить
алдан2014
1742392640
Ещё и барыга
Ответить
edw7777
1742395310
Интересно, где воспитывался этот размалеванный деятель. Он, вообще, по-русски умеет изъясняться или только на тюремном жаргоне?!
Ответить
SPACE TRUCKIN
1742398929
ужратый жлоб...
Ответить
uralec06
1742463885
Зажравшиеся футболеры совсем офхерели...ах да 5:0 с Гранадой.
Ответить
Главные новости
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
2
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
5
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
Все новости
Все новости
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
3
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
25
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
24
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
2
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
13
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+