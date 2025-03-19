Смолов ограничивает себя из-за дочери: «Лишние котлы не купить, тачилу тоже»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что изменил отношение к трате денег после рождения ребенка.

35-летний футболист в браке с диджеем и блогером Кариной Истоминой.

В ноябре 2023 года у пары родилась дочь Лора.

– Ты много раз говорил, что ты человек рефлексирующий. Насколько тебе это [мысли о будущем после футбола] мешает двигаться дальше, играть или создавать что-то?

– Более серьезно стал к этому подходить, когда дочь появилась. До этого вообще спокуха. Но вот, когда гляжу на дочь, уже горизонт планирования лет 15-20.

И знаешь, мысли уже иначе выстраиваются и начинаешь задумываться: так, ага, здесь лучше сделать вот так, лишние котлы не купить, тачилу тоже.

Веришь нет, я на часах супердофига заработал. Особенно на тех, которые продавал, чтобы акции купить или что-то.

Я купил первые Richard Mille в 2013-м, Bubba Watson белые, 82 тысячи долларов, из Нью-Йорка привезли. [Продал] за 240, 9 лет им было и доллар другой.