Финансовые требования РПЛ по новому контракту с букмекером

Российская Премьер-лига хочет в два-три раза увеличить размер спонсорского контракта с букмекером.

С 2022 года с РПЛ сотрудничает Winline. Договор с беттинг-партнером истекает предстоящим летом.

Сейчас лига получает от букмекера 3 миллиарда рублей за сезон. Соглашение включает 75 эфиров на федеральном канале и 270 секунд рекламы Winline в каждом из эфиров.

Рабочая группа из менеджеров клубов РПЛ проанализировала спонсорский рынок и пришла к выводу, что по новому контракту лига может зарабатывать от 6 до 10 миллиардов рублей в год.

Ряд клубов видит возможности реализовать следующий четырехсезонный цикл на сумму до 40 миллиардов рублей.

При этом не исключено, что у РПЛ со следующего сезона будет не один беттинг-партнер, а несколько.