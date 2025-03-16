Реакция Черчесова на победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом».

«Спартак» – великий клуб. Сейчас подошли хорошие игроки, хороший тренер. Нельзя сказать, что «Зенит» сильнее «Спартака» на голову.

«Спартак» играл дома, 40 тысяч на трибунах, поддержка, но нужно отдать должное «Зениту», что боролся до конца. «Зенит» пропустил два практически одинаковых гола, потеря в середине и быстрая атака», – сказал Черчесов.