Мостовой – о получении тренерской лицензии: «Я теперь звезда!»

Александр Мостовой пошутил о вручении ему тренерской лицензии УЕФА категории А.

«Я теперь звезда! Я стал очень занятым, поэтому все комментарии через представителя!

Если серьeзно, то сегодня подъехал забрать удостоверение. Хорошо пообщались на месте, посмеялись.

Когда получил удостоверение, сразу сказал: «Ребят, всe! Извините, у меня время – идут разговоры и предложения».

Слава богу, что всe нормально закончилось. Я всегда открыт для предложений и буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь», – сказал Мостовой.