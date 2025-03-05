Мостовой – о получении тренерской лицензии: «Я теперь звезда!»

Александр Мостовой пошутил о вручении ему тренерской лицензии УЕФА категории А.
«Я теперь звезда! Я стал очень занятым, поэтому все комментарии через представителя!
Если серьeзно, то сегодня подъехал забрать удостоверение. Хорошо пообщались на месте, посмеялись.
Когда получил удостоверение, сразу сказал: «Ребят, всe! Извините, у меня время – идут разговоры и предложения».
Слава богу, что всe нормально закончилось. Я всегда открыт для предложений и буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.
- В РПЛ Мостовой может работать только ассистентом.
Источник: «Чемпионат»