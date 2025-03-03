Стало известно, в каком психическом состоянии Бубнов возвращается на экраны

Журналист Александр Боярский, работавший в эфире с Александром Бубновым, прокомментировал возвращение эксперта на экраны.
- Ранее была информация, что у Бубнова психическое расстройство.
- В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.
- Бубнов выступал за «Спартак», «Динамо», сборную СССР.
«Пару недель назад Александр Викторович позвонил мне сам и мы проговорили минут 20. Не общались до этого реально несколько лет.
И что я понял – Бубнов сейчас в полном порядке. Меня не покидало ощущение дежавю, как будто вернулся во времена «Спортбокса» и «Спорт ФМ». АВ шутил, смеялся, рассказал несколько забавных историй.
Где пропадал? Немного подлечился, но ничего серьезного в целом. Сейчас снова готов зажигать. Понятно, что у меня пока нет таких возможностей, как в «Коммент.Шоу», поэтому его появление там читалось, учитывая роль Нобеля Арустамяна в проекте.
Так что ждем большое возвращение легенды», – написал Боярский.
Источник: телеграм-канал Александра Боярского