Стало известно, в каком психическом состоянии Бубнов возвращается на экраны

Журналист Александр Боярский, работавший в эфире с Александром Бубновым, прокомментировал возвращение эксперта на экраны.

Ранее была информация, что у Бубнова психическое расстройство.

В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.

Бубнов выступал за «Спартак», «Динамо», сборную СССР.

«Пару недель назад Александр Викторович позвонил мне сам и мы проговорили минут 20. Не общались до этого реально несколько лет.

И что я понял – Бубнов сейчас в полном порядке. Меня не покидало ощущение дежавю, как будто вернулся во времена «Спортбокса» и «Спорт ФМ». АВ шутил, смеялся, рассказал несколько забавных историй.

Где пропадал? Немного подлечился, но ничего серьезного в целом. Сейчас снова готов зажигать. Понятно, что у меня пока нет таких возможностей, как в «Коммент.Шоу», поэтому его появление там читалось, учитывая роль Нобеля Арустамяна в проекте.

Так что ждем большое возвращение легенды», – написал Боярский.