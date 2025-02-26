Кубок Испании. «Барселона» не удержала победу над «Атлетико» (4:4) в первом полуфинале, пропустив на 93-й минуте

«Барселона» и «Атлетико» расписали результативную ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Каталонцы уступали 0:2 к шестой минуте, затем выигрывали 4:2, но в итоге упустили победу из-за гола на 93-й минуте.

Ответная встреча состоится 2 апреля в Мадриде.

Испания. Кубок. 1/2 финала. Первый матч

Барселона – Атлетико – 4:4 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Альварес, 1; 0:2 – Гризманн, 6; 1:2 – Педри, 19; 2:2 – Кубарси, 21; 3:2 – Мартинес, 41; 4:2 – Левандовски, 74; 4:3 – Льоренте, 84; 4:4 – Сорлот, 90+3.

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