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Прогноз Новаковича на возвращение России в еврокубки

Бывший полузащитник «Амкара» Митар Новакович высказался о вероятности возвращения России в еврокубки.

  • Россия отстранена с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – против Замбии в марте.

– Дай Бог, чтобы Россию вернули в международные турниры. Я люблю Россию, это моя страна. Думаю, с сезона-2025/26 клубы РПЛ снова будут выступать в Лиге чемпионов.

– Верите, что приход к власти Дональда Трампа поможет снять санкции с российского спорта?

– Потихонечку так и будет происходить. Разговоры про Трампа и Россию уже идут, скоро дойдет до спорта и думаю, что все будет очень хорошо. Все станет как раньше. Российскому спорту надо помочь.

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Источник: «РБ Спорт»

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