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  • В Лиге чемпионов могут отменить дополнительное время в плей-офф

В Лиге чемпионов могут отменить дополнительное время в плей-офф

УЕФА рассматривает вопрос о том, чтобы отказаться от использования дополнительного времени в ответных матчах плей-офф Лиги чемпионов. В случае ничьи по сумме двух встреч команды сразу будут переходить к серии пенальти. Однако маловероятно, что изменения будут внесены в середине текущего телевизионного цикла, который продлится до 2027 года.

Некоторые профсоюзы футболистов активно выступают за отмену двух 15-минутных экстра-таймов, утверждая, что это снизит нагрузку на и без того переполненный календарь. Это могло бы частично снизить проблемы, связанные с перегруженным календарем.

УЕФА, комментируя этот вопрос, заявил, что на данный момент обсуждения носят неформальный характер, и официальных предложений пока не выдвигалось. Любые изменения должны быть утверждены исполкомом УЕФА.

  • В 2021 году в еврокубках была отменена система учета выездных голов в плей-офф.
  • В этом году УЕФА отказался от групповых этапов еврокубков – на общем этапе 36 команд сведены в одну таблицу.

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Источник: The Guardian

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06.02.2025 17:30
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Комментарии (4)
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TOMSON
1738854983
Я думаю это было бы честно.
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...короче
1738855472
...сначала пробиваем пенальти, фиксируем счёт, затем два тайма по пятнадцать минут и по домам...
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Spartak_forv@
1738858588
Ну логично.Во-первых,потому что домашняя команда получает преимущество-играет на полчаса больше на своем поле.Во-вторых,потому что в большинстве случаев это превращается в осторожный ватокат с обеих сторон и ожидание серии пенальти
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Oldtrafford83
1738905221
Лучше бы тупо золотой гол вернули, точно было бы веселее)
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