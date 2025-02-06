В Лиге чемпионов могут отменить дополнительное время в плей-офф

УЕФА рассматривает вопрос о том, чтобы отказаться от использования дополнительного времени в ответных матчах плей-офф Лиги чемпионов. В случае ничьи по сумме двух встреч команды сразу будут переходить к серии пенальти. Однако маловероятно, что изменения будут внесены в середине текущего телевизионного цикла, который продлится до 2027 года.

Некоторые профсоюзы футболистов активно выступают за отмену двух 15-минутных экстра-таймов, утверждая, что это снизит нагрузку на и без того переполненный календарь. Это могло бы частично снизить проблемы, связанные с перегруженным календарем.

УЕФА, комментируя этот вопрос, заявил, что на данный момент обсуждения носят неформальный характер, и официальных предложений пока не выдвигалось. Любые изменения должны быть утверждены исполкомом УЕФА.