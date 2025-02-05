Орлов дал трансферный совет «Зениту»: «Ненужная роскошь»

Геннадий Орлов считает, что «Зениту» не нужно тратить десятки миллионов евро на усиление правого фланга обороны.

Сообщалось, что петербуржцы хотят купить защитника «Фламенго» Уэсли.

Они готовы заплатить за него 30+8 миллионов евро.

«Разговоры о том, что «Зениту» нужен правый защитник? Считаю, эта позиция вполне укомплектована даже с учетом травм Караваева и Волкова.

Можно использовать справа Эраковича. Есть Мантуан. Правда, он полезнее на позиции вингера.

Если покупать за 20-30 миллионов правого защитника, это не бизнес. Не вижу в этом смысла. Зачем? Ненужная роскошь, скажем так», – заявил Орлов.