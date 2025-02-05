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Орлов дал трансферный совет «Зениту»: «Ненужная роскошь»

5 февраля 2025, 19:30
9

Геннадий Орлов считает, что «Зениту» не нужно тратить десятки миллионов евро на усиление правого фланга обороны.

  • Сообщалось, что петербуржцы хотят купить защитника «Фламенго» Уэсли.
  • Они готовы заплатить за него 30+8 миллионов евро.

«Разговоры о том, что «Зениту» нужен правый защитник? Считаю, эта позиция вполне укомплектована даже с учетом травм Караваева и Волкова.

Можно использовать справа Эраковича. Есть Мантуан. Правда, он полезнее на позиции вингера.

Если покупать за 20-30 миллионов правого защитника, это не бизнес. Не вижу в этом смысла. Зачем? Ненужная роскошь, скажем так», – заявил Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Уэсли Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Тинез Розоп
1738773108
Гена не лезь. Тебя в откаты всё равно не возьмут…
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neveldomha
1738773383
Через пару лет впарят арабам за те же деньги, а может и дороже. Так что это и есть настоящий бизнес
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Цугундeр
1738774964
Статусная роскошь, или "запас жопу неймёт")
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