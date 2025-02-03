Российские игроки РПЛ будут платить новый налог

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что зарплаты профессиональных футболистов вскоре обложат новым взносом.

«Мы приняли решение о едином ежегодном взносе: 2% от зарплаты профессиональных футболистов (5% для футболисток) будут идти в пользу школ и тренеров. Это будет стимулировать специалистов подготавливать конкурентоспособных игроков», – сказал Дюков.

Речь идет о российских футболистах, которые в возрасте 7-19 лет получали спортивное образование на территории РФ. Если школа является бюджетным учреждением, то взнос идет на 50% школе, на 50% тренеру, если нет – на 100% школе.