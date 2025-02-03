Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Российские игроки РПЛ будут платить новый налог

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что зарплаты профессиональных футболистов вскоре обложат новым взносом.

«Мы приняли решение о едином ежегодном взносе: 2% от зарплаты профессиональных футболистов (5% для футболисток) будут идти в пользу школ и тренеров. Это будет стимулировать специалистов подготавливать конкурентоспособных игроков», – сказал Дюков.

Речь идет о российских футболистах, которые в возрасте 7-19 лет получали спортивное образование на территории РФ. Если школа является бюджетным учреждением, то взнос идет на 50% школе, на 50% тренеру, если нет – на 100% школе.

  • Дюкова накануне переизбрали на новый 4-летний срок.
  • Функционер в РФС с 2019 года.
  • Также Дюков возглавляет «Газпром нефть».

Новости по теме
Дюков объяснил отсутствие Федуна в новом составе исполкома РФС 1
Дюков одобрил трансферную политику «Зенита»: «Практически все покупки успешны, помогают в достижении целей» 26
Газзаев: «Дюков – достойнейший президент РФС, футбол у нас развивается» 12
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

03.02.2025 14:40
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738592487
чё, мля? это позор. такого быть не может по конституции, трудовому кодексу, налоговому, ещё чёрт знает, какому. НДФЛ в стране 13%. с этого года прогрессивный, чем больше зарабатывешь - тем больше налог. до 22%. и ещё прибавляют проценты, которых и так дохера, и нифига не 13. и ещё что за гендерное деление, и почему футболистки, которые получают копейки, должны платить налог больше мужиков, которые как раз получают дофига? что за неравенство?
Ответить
timon2401
1738600222
)))) т.е. "бесплатных" спортивных школ в стране нет! сначала родители платят этим школам и тренерам, а потом и сам ребёнок если чего то добился...а где же государство?! где Газпромы, Лукойлы, Роснефть и прочие сосущие всё что можно и нельзя на территории этого государства??? правильным путем идут единоросы(((((
Ответить
TOMSON
1738647924
А мне идея нравится. Когда то и сам подобное озвучивал. Нужно создать систему, где тренеру выгодно воспитать высококлассного игрока, а не наигрывать и ставить блатных в состав. Есть конечно много проблем которые требуют регулировки. Например если игрок из регионов и у него несколько футбольных школ и тренеров. Кто тогда будет получать выплаты? И почему девушки 5 а мальчики 2 по мне загадка!
Ответить
Каратель помойников
1738663387
А может ввести лимит на легов(например максимум 3 на поле одновременно),потолок зарплат для паспортистов,а кто будет недоволен или филонить,выкидывать нах,путь ищут работу где больше заплатят.и чтобы выпускники академии клуба(5 не менее выходили на поле одновременно).так и на академию больше средств будет.если игроки хотят расти,то пусть растут и в Европу едут и зарабатывают больше,и от первого и последующих контрактов отчислять процент тренерам что участвовали в воспитании и становлении игрока,а не жуликам-агентам
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 