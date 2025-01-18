Хвича перешел в «ПСЖ», 35-миллионный трансфер «Зенита», еще один легионер РПЛ не вернулся из отпуска, увольнение Тедеско и другие новости

Возбуждено уголовное дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

Холанд подписал 10-летний контракт с «Манчестер Сити» – известна его новая зарплата

Мостовой рассказал о счетах в швейцарских банках и раскрыл, какие у него автомобили

Мендес не вернулся в Россию из отпуска

Бителло близок к трансферу в бразильский клуб – «Динамо» озвучило свои требования

Тедеско уволили из сборной Бельгии – есть реакция Мостового

«Манчестер Сити» готовится побить трансферный рекорд

Умер обладатель «Золотого мяча» 1964 года

«ПСЖ» объявил о трансфере Хвичи

«Зенит» согласовал трансфер бразильского вингера за 35 миллионов